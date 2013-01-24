超順滑熨衣底板
Philips 全新推出 Affinia 乾熨斗，配備 DynaGlide 底板，熨衣從此順滑無阻。底板尖端纖巧，配合舒適手柄助您隨心調溫熨衣，照顧您不同衣物的需要。 查看各種好處
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超順滑熨衣底板
Philips 全新推出 Affinia 乾熨斗，配備 DynaGlide 底板，熨衣從此順滑無阻。底板尖端纖巧，配合舒適手柄助您隨心調溫熨衣，照顧您不同衣物的需要。 查看各種好處
DynaGlide 塗層是 Philips 最出色的不黏底底板塗層之一，相比鋁質、陶瓷或一般不黏底底板更耐用順滑。
底板前端纖巧，讓您輕易觸及最難熨的位置，有鈕釦處、熨摺位置與縫紉線口。
鈕扣槽設計使熨平鈕釦位置與縫紉線口更快捷方便
熨斗具備舒適手柄配合人工力學技術，令熨衣手感更佳，絕不滑手。
電線可捲在擱架之上，令電器更方便收藏。
溫度控制器可輕易操作，調出理想準確溫度。
溫度燈光會在熨斗加熱時亮起，底板到達所需的熨衣溫度後，指示燈即會熄滅。
完全掌控
舒適地熨衣服
方便使用
快速及強力去除縐褶