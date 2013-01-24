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乾熨斗

GC160/02
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  • 超順滑熨衣底板 超順滑熨衣底板 超順滑熨衣底板
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    乾熨斗

    GC160/02
    為本產品尋找支援

    超順滑熨衣底板

    Philips 全新推出 Affinia 乾熨斗，配備 DynaGlide 底板，熨衣從此順滑無阻。底板尖端纖巧，配合舒適手柄助您隨心調溫熨衣，照顧您不同衣物的需要。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$238.00
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      超順滑熨衣底板

      適合 Philips 乾熨斗

      • Dynaglide 強化銀石底板
      • 1.8 米超長電線
      • 1200 瓦熨衣功率
      • 1200 瓦
      DynaGlide 強化銀石底板，熨任何衣料均流暢順滑

      DynaGlide 強化銀石底板，熨任何衣料均流暢順滑

      DynaGlide 塗層是 Philips 最出色的不黏底底板塗層之一，相比鋁質、陶瓷或一般不黏底底板更耐用順滑。

      底板前端纖巧，讓您輕易觸及最難熨的位置

      底板前端纖巧，讓您輕易觸及最難熨的位置

      底板前端纖巧，讓您輕易觸及最難熨的位置，有鈕釦處、熨摺位置與縫紉線口。

      鈕扣槽設計使熨平鈕釦位置與縫紉線口更快捷方便

      鈕扣槽設計使熨平鈕釦位置與縫紉線口更快捷方便

      鈕扣槽設計使熨平鈕釦位置與縫紉線口更快捷方便

      握柄舒適，手感更佳

      握柄舒適，手感更佳

      熨斗具備舒適手柄配合人工力學技術，令熨衣手感更佳，絕不滑手。

      電線回捲裝置，收藏方便

      電線回捲裝置，收藏方便

      電線可捲在擱架之上，令電器更方便收藏。

      簡易溫度控制

      簡易溫度控制

      溫度控制器可輕易操作，調出理想準確溫度。

      溫度燈光會在熱力不足時向您提示

      溫度燈光會在熱力不足時向您提示

      溫度燈光會在熨斗加熱時亮起，底板到達所需的熨衣溫度後，指示燈即會熄滅。

      技術規格

      • 完全掌控

        簡易溫度控制
        溫度燈光顯示

      • 舒適地熨衣服

        電線長度
        1.8  米

      • 方便使用

        容易使用及儲存方便
        電線與軟管便於儲存
        電線非常耐用
        深入難以接觸位置
        鈕扣槽
        柔軟手柄

      • 快速及強力去除縐褶

        電源
        1200  瓦
        底板
        DynaGlide

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