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保證快捷又有效率
除了煩瑣家務以外，生活還有很多事情值得享受，所以你當然會想盡快完成這些工作。底板修長尖端設計、獨特的蒸氣孔設計配合滑順的底板，這款高品質的熨斗專為快速熨衣而設計。 查看各種好處
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這款強力的熨斗加熱快速、溫度穩定，可輕鬆有效地熨平縐褶。
高達每分鐘 17 克的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶。
Ceralon 強化銀石底板，可褽衣流暢順滑。
噴水功能所製造的幼細水霧可以均勻濕潤衣物纖維，讓縐痕更容易被熨平。
鈣化清洗功能能輕鬆去除 Philips 熨斗內的鈣化物，延長熨斗的壽命。
強力蒸氣噴射有助輕鬆熨平最頑固的縐褶。
特大 180 毫升水箱容量，減少注水次數，讓您一次可熨燙更多衣物。
舒適地熨衣服
去除縐褶
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