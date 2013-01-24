加快熨衣的過程
除了煩瑣的家務以外，生活還有很多事情值得享受，所以您當然會想盡快完成這些工作。憑藉其超快速的注水和排氣孔設計，修長尖端，配以滑順的底板，這款高品質的熨斗專為快速熨衣而設計。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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快速及強力去除縐褶
方便使用
鈣化管理
技術規格