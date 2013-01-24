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EasySpeed

蒸氣熨斗

GC1905/21
  • 加快熨衣的過程 加快熨衣的過程 加快熨衣的過程
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    EasySpeed 蒸氣熨斗

    GC1905/21

    加快熨衣的過程

    除了煩瑣的家務以外，生活還有很多事情值得享受，所以您當然會想盡快完成這些工作。憑藉其超快速的注水和排氣孔設計，修長尖端，配以滑順的底板，這款高品質的熨斗專為快速熨衣而設計。 查看各種好處

    建議零售價: HK$198.00

    EasySpeed 蒸氣熨斗

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        蒸氣調節設定
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        全方位蒸氣熨貼功能
        功率
        1440  瓦

      • 方便使用

        水箱容量
        180  毫升
        注水和排水
        • 側面開門
        • 特大注水孔
        電源線長度
        1.8  米
        電線自由度（旋轉）
        180 度電線自由移動

      • 鈣化管理

        自來水適用
        鈣化清洗設計
        自動清洗

      • 技術規格

        熨斗重量
        1.06  千克
        產品尺寸
        26.1 x 11.5 x 13.6  厘米
        電壓
        240  伏
        頻率
        50  Hz

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