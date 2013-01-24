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快捷簡單又有效率
為了達到更理想的熨衣效果，你需要強力蒸氣及高品質的熨斗。這款實用的熨斗能夠輸出 95 克強力蒸氣，功率 2100 瓦，以及雙重鈣化清洗功能，絕對物有所值！
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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2100 瓦確保可持續輸出強力蒸氣。
耐用的快速順滑不銹鋼底板。
Philips 蒸氣熨斗的雙重鈣化清洗系統，附有防鈣化裝置及易於使用的鈣化清洗功能，能防止水垢形成。
這款 Philips 熨斗有垂直蒸氣噴射功能，可去除懸垂衣物上的縐褶。
高達 32 克/分鐘的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶。
舒適地熨衣服
去除縐褶
方便使用
順滑
技術規格
重量與尺寸