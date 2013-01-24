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蒸氣熨斗

GC2810
  • 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果
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    蒸氣熨斗

    GC2810

    每日可獲得更好的熨衣效果

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    建議零售價: HK$338.00

    蒸氣熨斗

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      2000 瓦效能確保可持續輸出強力蒸氣

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      技術規格

      • 快速及強力去除縐褶

        底板
        SteamGlide
        持續蒸氣輸出
        高達 30  克/分鐘
        強力蒸氣噴射
        高達 90  克
        蒸氣調節設定
        噴水設備
        功率
        2000  瓦

      • 方便使用

        水箱容量
        300  毫升
        防漏水
        電源線長度
        2  米
        電線自由度（旋轉）
        360 度電線自由移動

      • 鈣化管理

        自來水適用

      • 技術規格

        熨斗重量
        1.2  千克
        產品尺寸
        29.5 x 11.6 x 19.5  厘米
        電壓
        220 - 240  伏

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