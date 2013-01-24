每日可獲得更好的熨衣效果

為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要能夠持久耐用的電熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、2000 瓦可持續輸出強力蒸氣以及抗鈣化裝置，這款實用的熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處