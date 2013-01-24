每日可獲得更好的熨衣效果
為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要能夠持久耐用的電熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、2000 瓦可持續輸出強力蒸氣以及抗鈣化裝置，這款實用的熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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每日可獲得更好的熨衣效果
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強力蒸氣噴射達每分鐘 90 克，輕鬆熨平頑固縐摺。
2000 瓦效能確保可持續輸出強力蒸氣。
垂直蒸氣噴射可在衣物懸掛時去除縐褶
鈣化物經過長時間後積聚在熨斗中。該防鈣化裝置可分解鈣化物，因此您可輕鬆清潔積聚在熨斗中的鈣化物。每個月進行一次清潔。
該鈣化清洗滑動機可非常輕鬆地去除熨斗中的鈣化物。要保持熨斗的最佳效能，應每月使用一次這種鈣化清洗功能。
高達每分鐘30 克的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶
快速及強力去除縐褶
方便使用
鈣化管理
技術規格