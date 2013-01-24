主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

PowerLife

蒸氣熨斗

GC2910/02
  • 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果
    -{discount-value}
  • Play Pause

    PowerLife 蒸氣熨斗

    GC2910/02

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。這款實用的 Philips 熨斗配備全新 SteamGlide 底板、持續輸出強力蒸氣，以及易於使用的鈣化清洗功能，絕對物有所值！ 查看各種好處

    建議零售價: HK$338.00

    PowerLife 蒸氣熨斗

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。這款實用的 Philips 熨斗配備全新 SteamGlide 底板、持續輸出強力蒸氣，以及易於使用的鈣化清洗功能，絕對物有所值！ 查看各種好處

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。這款實用的 Philips 熨斗配備全新 SteamGlide 底板、持續輸出強力蒸氣，以及易於使用的鈣化清洗功能，絕對物有所值！ 查看各種好處

    建議零售價: HK$338.00

    PowerLife 蒸氣熨斗

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。這款實用的 Philips 熨斗配備全新 SteamGlide 底板、持續輸出強力蒸氣，以及易於使用的鈣化清洗功能，絕對物有所值！ 查看各種好處

    類似產品

    See all steam-iron

      每日可獲得更好的熨衣效果

      熨斗備有 SteamGlide 底板

      • 2000 瓦
      • 每分鐘 30 克蒸氣輸出
      SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

      SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

      SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸氣熨斗最好的底板。

      防漏水系統確保熨衣服時衣料不會有點點水跡。

      防漏水系統確保熨衣服時衣料不會有點點水跡。

      Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫燙平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。

      2000 瓦效能確保可持續輸出強力蒸氣

      2000 瓦效能確保可持續輸出強力蒸氣

      2000 瓦效能確保可持續輸出強力蒸氣。

      高達每分鐘 30 克的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶

      高達每分鐘 30 克的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶

      高達每分鐘 30 克的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶。

      強力蒸氣噴射高達 90 克，輕鬆熨平頑固縐褶

      強力蒸氣噴射高達 90 克，輕鬆熨平頑固縐褶

      熨斗的強力蒸汽噴射達 90 克，可輕鬆燙平最頑固的縐褶。

      鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

      鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

      蒸汽熨斗可配合自來水使用，而鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除垢功能，確保 Philips 蒸汽熨斗時刻發揮最佳表現。

      技術規格

      • 快速及強力去除縐褶

        底板
        SteamGlide
        蒸氣調節設定
        噴水設備

      • 方便使用

        水箱容量
        300  毫升
        防滴漏
        電線自由度（旋轉）
        360 度電線自由移動
        電源線長度
        2 米

      • 鈣化管理

        自來水適用
        鈣化清洗設計
        自動清洗

      • 技術規格

        功率（全球）
        2000  瓦
        電壓
        220-240 伏

      • 重量與尺寸

        產品尺寸
        29.5 x 11.6 x 19.5
        産品重量
        1.2  千克

      • 去除縐褶

        持續蒸氣
        高達每分鐘 30 克
        強力蒸氣噴射
        高達每分鐘 90 克

      Eco passport

      Philips EcoVision 計劃已獲杜瓊斯可持續發展指數（Dow Jones Sustainability Index）認可。我們已加入列出人權及環境的十大原則的聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）。於我們的環境設計流程，我們使用環保重點領域（Green Focal Area）以反映產品的環境表現。請查閱我們的環保重點領域。 了解更多關於我們的綠色行動

      • 包裝
        包裝是 Philips 的一個環保重點領域 (Green Focal Area)，消費者在購買產品時就可以馬上知道。與產品的材質以及能源消耗量相較之下，我們將包裝對於環境所造成的影響減到最低。

        • 瓦通紙皮: 207.00  克
        • 塑膠物料: 4.50  克
        • 環保材料的百分比: 185  %

      • 環保
        這個環保重點領域 (Green Focal Area) 包括回收設計以及拆解設計。Philips 盡可能在產品的技術和商業設計上使用回收塑料及其他物料，並推廣物料的可回收性。

        • 再生黑色金屬: 0  %
        • 再生有色金屬: 0  %
        • 再生塑料: 0  %

      • 重量
        重量是 Philips 在其 EcoDesign 程序中考慮的其中一個環保重點領域 (Green Focal Area)，因為減少材質用量就可以減少自然資源的使用，這樣也可以讓運送更有效率，最終帶來正面的影響。

        • 産品重量: 1199.00  克
        • 配件重量: 0.00  克

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      生態環保認證 (EcoPassport) – 我們的環保產品規格概覽

      Philips 關注環境及社會宏觀，並強力支持產品環保設計。

      查看完整版生態環保認證 (EcoPassport)

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記