Philips EcoVision 計劃已獲杜瓊斯可持續發展指數（Dow Jones Sustainability Index）認可。我們已加入列出人權及環境的十大原則的聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）。於我們的環境設計流程，我們使用環保重點領域（Green Focal Area）以反映產品的環境表現。請查閱我們的環保重點領域。 了解更多關於我們的綠色行動
每日可獲得更好的熨衣效果
為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的 Philips 熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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2100 瓦確保可持續輸出強力蒸氣。
每分鐘持續輸出高達 35 克的蒸氣，以便有效燙平皺褶。
這款 Philips 熨斗有垂直蒸氣噴射功能，可去除懸垂衣物上的縐褶。
蒸汽熨斗可配合自來水使用，而鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除垢功能，確保 Philips 蒸汽熨斗時刻發揮最佳表現。
鈣化物經過長時間後積聚在熨斗中。該防鈣化裝置可分解鈣化物，因此您可輕鬆清潔積聚在熨斗中的鈣化物。這功能需每個月使用一次。
快速及強力去除縐褶
方便使用
鈣化管理
技術規格
重量與尺寸
去除縐褶
Philips EcoVision 計劃已獲杜瓊斯可持續發展指數（Dow Jones Sustainability Index）認可。我們已加入列出人權及環境的十大原則的聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）。於我們的環境設計流程，我們使用環保重點領域（Green Focal Area）以反映產品的環境表現。請查閱我們的環保重點領域。 了解更多關於我們的綠色行動