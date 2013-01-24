主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

PowerLife

蒸氣熨斗

GC2920/02
  • 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果
    -{discount-value}
  • Play Pause

    PowerLife 蒸氣熨斗

    GC2920/02

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的 Philips 熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處

    建議零售價: HK$398.00

    PowerLife 蒸氣熨斗

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的 Philips 熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的 Philips 熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處

    建議零售價: HK$398.00

    PowerLife 蒸氣熨斗

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的 Philips 熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處

    類似產品

    See all steam-iron

      每日可獲得更好的熨衣效果

      熨斗備有 SteamGlide 底板

      • 2100 瓦
      • 每分鐘 35 克蒸氣輸出
      • 95 克強力蒸氣噴射
      SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

      SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

      SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸氣熨斗最好的底板。

      持續輸出強力蒸氣

      持續輸出強力蒸氣

      2100 瓦確保可持續輸出強力蒸氣。

      持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克

      持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克

      每分鐘持續輸出高達 35 克的蒸氣，以便有效燙平皺褶。

      垂直蒸氣噴射可去除懸垂衣物上的縐褶

      垂直蒸氣噴射可去除懸垂衣物上的縐褶

      這款 Philips 熨斗有垂直蒸氣噴射功能，可去除懸垂衣物上的縐褶。

      鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

      鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

      蒸汽熨斗可配合自來水使用，而鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除垢功能，確保 Philips 蒸汽熨斗時刻發揮最佳表現。

      防鈣化裝置可分解鈣化物，因此您可輕鬆熨衣。

      防鈣化裝置可分解鈣化物，因此您可輕鬆熨衣。

      鈣化物經過長時間後積聚在熨斗中。該防鈣化裝置可分解鈣化物，因此您可輕鬆清潔積聚在熨斗中的鈣化物。這功能需每個月使用一次。

      強力蒸氣噴射高達 95 克，輕鬆熨平頑固縐褶

      強力蒸氣噴射高達 95 克，輕鬆熨平頑固縐褶

      技術規格

      • 快速及強力去除縐褶

        底板
        SteamGlide
        垂直蒸氣噴射
        蒸氣調節設定
        噴水設備

      • 方便使用

        水箱容量
        300  毫升
        防滴漏
        電線自由度（旋轉）
        360 度電線自由移動
        電源線長度
        2 米

      • 鈣化管理

        自來水適用
        鈣化清洗設計
        雙重鈣化清洗

      • 技術規格

        功率（中國）
        1850  瓦
        功率（全球）
        2100  瓦
        電壓
        220-240 伏

      • 重量與尺寸

        產品尺寸
        29.5 x 11.6 x 19.5
        産品重量
        1.2  千克

      • 去除縐褶

        持續蒸氣
        高達 35 克/分鐘
        強力蒸氣噴射
        高達 95 克/分鐘

      Eco passport

      Philips EcoVision 計劃已獲杜瓊斯可持續發展指數（Dow Jones Sustainability Index）認可。我們已加入列出人權及環境的十大原則的聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）。於我們的環境設計流程，我們使用環保重點領域（Green Focal Area）以反映產品的環境表現。請查閱我們的環保重點領域。 了解更多關於我們的綠色行動

      • 包裝
        包裝是 Philips 的一個環保重點領域 (Green Focal Area)，消費者在購買產品時就可以馬上知道。與產品的材質以及能源消耗量相較之下，我們將包裝對於環境所造成的影響減到最低。

        • 瓦通紙皮: 207.00  克
        • 塑膠物料: 4.50  克
        • 環保材料的百分比: 185  %

      • 環保
        這個環保重點領域 (Green Focal Area) 包括回收設計以及拆解設計。Philips 盡可能在產品的技術和商業設計上使用回收塑料及其他物料，並推廣物料的可回收性。

        • 再生黑色金屬: 0  %
        • 再生有色金屬: 0  %
        • 再生塑料: 0  %

      • 重量
        重量是 Philips 在其 EcoDesign 程序中考慮的其中一個環保重點領域 (Green Focal Area)，因為減少材質用量就可以減少自然資源的使用，這樣也可以讓運送更有效率，最終帶來正面的影響。

        • 産品重量: 1205.00  克
        • 配件重量: 0.00  克

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      生態環保認證 (EcoPassport) – 我們的環保產品規格概覽

      Philips 關注環境及社會宏觀，並強力支持產品環保設計。

      查看完整版生態環保認證 (EcoPassport)

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記