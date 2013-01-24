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蒸氣電熨斗

GC2960/02
  • 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果
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    蒸氣電熨斗

    GC2960/02

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的 Philips 熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$478.00
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      每日可獲得更好的熨衣效果

      熨斗備有 SteamGlide 底板

      • 2200 瓦
      • 每分鐘 35 克蒸氣輸出
      • 110 克強力蒸氣噴射
      SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

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      SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸氣熨斗最好的底板。

      持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克

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      每分鐘持續輸出高達 35 克的蒸氣，以便有效燙平皺褶。

      110 克強力蒸氣噴射，輕鬆熨平頑固縐褶

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      熨斗的強力蒸氣噴射達 110 克，可輕鬆燙平最頑固縐褶。

      垂直蒸氣噴射可去除懸垂衣物上的縐褶

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      這款 Philips 熨斗有垂直蒸氣噴射功能，可去除懸垂衣物上的縐褶。

      雙重防鈣化功能可防止水垢形成

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      Philips 蒸氣電熨斗的雙重防鈣化功能，附有防鈣化裝置及容易使用的鈣化清洗功能，能預防水垢的形成。

      全自動斷電確保安全及節能

      全自動斷電確保安全及節能

      如果數分鐘內沒有使用產品，安全自動斷電功能便會自動將其關閉，並節省電力。

      2200 瓦確保可持續輸出強力蒸氣

      2200 瓦確保可持續輸出強力蒸氣

      技術規格

      • 快速及強力去縐

        底板
        SteamGlide
        垂直蒸氣噴射
        蒸氣調節設定
        噴水設備

      • 方便使用

        水箱容量
        300  毫升
        防滴漏
        自動斷電安全裝置
        電線自由度（旋轉）
        360 度電線自由移動
        特別穩定
        震動防撞設計
        電源線長度
        2 米

      • 防鈣化管理

        自來水適用
        防鈣化清洗功能
        雙重防鈣化功能

      • 技術規格

        功率（全球）
        2200  瓦
        電壓
        220-240 伏

      • 重量與尺寸

        產品尺寸
        29.5 x 11.6 x 19.5
        産品重量
        1.2  千克

      • 去除縐褶

        持續蒸氣
        高達 35 克/分鐘
        強力蒸氣噴射
        每分鐘高達 110 克

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