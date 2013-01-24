每日可獲得更好的熨衣效果
為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的 Philips 熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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每日可獲得更好的熨衣效果
為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的 Philips 熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處
每分鐘持續輸出高達 35 克的蒸氣，以便有效燙平皺褶。
熨斗的強力蒸氣噴射達 110 克，可輕鬆燙平最頑固縐褶。
這款 Philips 熨斗有垂直蒸氣噴射功能，可去除懸垂衣物上的縐褶。
Philips 蒸氣電熨斗的雙重防鈣化功能，附有防鈣化裝置及容易使用的鈣化清洗功能，能預防水垢的形成。
如果數分鐘內沒有使用產品，安全自動斷電功能便會自動將其關閉，並節省電力。
快速及強力去縐
方便使用
防鈣化管理
技術規格
重量與尺寸
去除縐褶