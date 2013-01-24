Philips EcoVision 計劃已獲杜瓊斯可持續發展指數（Dow Jones Sustainability Index）認可。我們已加入列出人權及環境的十大原則的聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）。於我們的環境設計流程，我們使用環保重點領域（Green Focal Area）以反映產品的環境表現。請查閱我們的環保重點領域。 了解更多關於我們的綠色行動
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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2400 瓦可維持強勁蒸氣輸出。
Philips 蒸氣熨斗每分鐘持續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效燙平皺褶。
強力蒸氣噴射可用作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
這款 Philips 熨斗有垂直蒸氣噴射功能，可去除懸垂衣物上的縐褶。
當燙斗在底板上停留 30 秒、平放在一旁 30 秒或垂直放置 8 分鐘，燙斗將自動斷電。
電線可 360 度自由移動
快速及強力去除縐褶
舒適地熨衣服
方便使用
鈣化管理
技術規格
重量與尺寸
去除縐褶
Philips EcoVision 計劃已獲杜瓊斯可持續發展指數（Dow Jones Sustainability Index）認可。我們已加入列出人權及環境的十大原則的聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）。於我們的環境設計流程，我們使用環保重點領域（Green Focal Area）以反映產品的環境表現。請查閱我們的環保重點領域。 了解更多關於我們的綠色行動