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Steam&Go

手提式蒸氣掛熨機

GC320/05
  • 只要觸碰一下即可快速去除皺褶 只要觸碰一下即可快速去除皺褶 只要觸碰一下即可快速去除皺褶
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    Steam&Go 手提式蒸氣掛熨機

    GC320/05

    只要觸碰一下即可快速去除皺褶

    體驗 Philips Steam&Go 手提式蒸氣掛熨機的便利性。只要按下開關鎖，即可利用持續輸出的蒸氣快速去除皺褶，熨衣從未如此簡單輕鬆。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$478.00
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    只要觸碰一下即可快速去除皺褶

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    只要觸碰一下即可快速去除皺褶

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      只要觸碰一下即可快速去除皺褶

      功能強勁的蒸氣掛熨機

      • 1000 瓦
      • 按需要釋放蒸汽
      • 毛刷
      • 收藏盒/袋
      電泵自動持續輸出蒸氣

      電泵自動持續輸出蒸氣

      電泵可持續輸出蒸氣，可輕鬆快捷地去除縐褶。

      快速加熱時間

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      只需幾秒鐘，即可使用蒸氣掛熨機。

      毛刷配件，手感柔順

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      在外套等較厚的衣物上使用毛刷配件，蒸氣滲透效果更佳，手感更柔順。

      人工學設計方便手持操作

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      手提式蒸氣掛熨機採用人工學精巧設計，舒適輕巧。只需按下蒸氣開關，持續蒸氣便能快速去除縐褶。

      無需熨衫板

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      使用掛熨機後，您便無需熨衫板了，讓您的熨燙工作更加放心無憂。

      分離式水箱方便裝水

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      安全用於精緻布料，如絲綢

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      掛熨機可安全用於所有衣物，是熨平精緻布料（如絲綢）的首選。

      專屬儲存袋方便收藏

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      使用後，將手提式蒸氣掛熨機存放在隨附的儲存袋，方便旅行攜帶。

      技術規格

      • 快速及強力去縐

        蒸氣輸出
        持續蒸氣輸出
        高達 24  克/分鐘
        功率
        1000  瓦

      • 方便使用

        水箱容量
        60  毫升
        電源線長度
        2 - 2.5  米
        適用於各種衣物
        即使是精緻如絲綢的衣物
        加熱時間
        少於 1  分鐘

      • 防鈣化管理

        自來水適用

      • 技術規格

        產品尺寸
        34.7 x 12.9 x 12.2  厘米
        包裝尺寸
        38 x 12 x 15  厘米
        電壓
        220  伏
        產品重量
        0.660  千克
        產品連包裝重量
        0.890  千克

      • 配件

        毛刷
        收藏盒/袋

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