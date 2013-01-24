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只要觸碰一下即可快速去除皺褶
體驗 Philips Steam&Go 手提式蒸氣掛熨機的便利性。只要按下開關鎖，即可利用持續輸出的蒸氣快速去除皺褶，熨衣從未如此簡單輕鬆。 查看各種好處
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電泵可持續輸出蒸氣，可輕鬆快捷地去除縐褶。
只需幾秒鐘，即可使用蒸氣掛熨機。
在外套等較厚的衣物上使用毛刷配件，蒸氣滲透效果更佳，手感更柔順。
手提式蒸氣掛熨機採用人工學精巧設計，舒適輕巧。只需按下蒸氣開關，持續蒸氣便能快速去除縐褶。
使用掛熨機後，您便無需熨衫板了，讓您的熨燙工作更加放心無憂。
分離式水箱方便裝水。
掛熨機可安全用於所有衣物，是熨平精緻布料（如絲綢）的首選。
使用後，將手提式蒸氣掛熨機存放在隨附的儲存袋，方便旅行攜帶。
快速及強力去縐
方便使用
防鈣化管理
技術規格
配件
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