輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶

利用 SmartFlow 智能導熱熨壓板，以更輕鬆的方式熨衣。在難熨部位使用垂直或水平方式熨衣，令衣物煥然一新，保證不熨焦。輕巧的設計，可讓您隨時隨地輕鬆使用。只要開啟掛熨機，馬上可用！ 查看各種好處