主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

Steam&Go

手提式蒸氣掛熨機

GC362/86
1 獎項
  • 輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶 輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶 輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶
    -{discount-value}

    Steam&Go 手提式蒸氣掛熨機

    GC362/86
    1 獎項

    輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶

    利用 SmartFlow 智能導熱熨壓板，以更輕鬆的方式熨衣。在難熨部位使用垂直或水平方式熨衣，令衣物煥然一新，保證不熨焦。輕巧的設計，可讓您隨時隨地輕鬆使用。只要開啟掛熨機，馬上可用！ 查看各種好處

    建議零售價: HK$598.00

    Steam&Go 手提式蒸氣掛熨機

    輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶

    利用 SmartFlow 智能導熱熨壓板，以更輕鬆的方式熨衣。在難熨部位使用垂直或水平方式熨衣，令衣物煥然一新，保證不熨焦。輕巧的設計，可讓您隨時隨地輕鬆使用。只要開啟掛熨機，馬上可用！ 查看各種好處

    輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶

    利用 SmartFlow 智能導熱熨壓板，以更輕鬆的方式熨衣。在難熨部位使用垂直或水平方式熨衣，令衣物煥然一新，保證不熨焦。輕巧的設計，可讓您隨時隨地輕鬆使用。只要開啟掛熨機，馬上可用！ 查看各種好處

    建議零售價: HK$598.00

    Steam&Go 手提式蒸氣掛熨機

    輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶

    利用 SmartFlow 智能導熱熨壓板，以更輕鬆的方式熨衣。在難熨部位使用垂直或水平方式熨衣，令衣物煥然一新，保證不熨焦。輕巧的設計，可讓您隨時隨地輕鬆使用。只要開啟掛熨機，馬上可用！ 查看各種好處

    類似產品

    See all 蒸氣掛熨機

      輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶

      垂直或水平使用以獲得更好效果

      • 1300 瓦，每分鐘可達 24 克
      • 水平與垂直蒸氣噴射
      • 70 毫升分離式水箱
      • 隔熱收藏袋
      垂直和水平蒸氣熨衣，方便使用

      垂直和水平蒸氣熨衣，方便使用

      垂直蒸氣熨衣讓您無需熨衣板，快速熨平掛起的衣物，帶來潔淨如新的感覺。水平蒸氣熨衣讓您輕鬆熨平如衣領和袖口等難熨部位。不論水平或垂直熨燙，強勁的持續蒸氣輸出都能確保熨衣效果理想。

      SmartFlow 智能導熱熨壓板帶來更佳熨燙效果*

      SmartFlow 智能導熱熨壓板帶來更佳熨燙效果*

      SmartFlow 技術讓蒸氣底板為所有衣物保持最佳、安全的溫度，同時有效地防止水跡。水平熨衣時，加熱的蒸氣底板能有效熨壓衣物，帶來更佳的蒸氣熨衣效果*。

      自動持續輸出蒸氣，快速去除褶痕

      自動持續輸出蒸氣，快速去除褶痕

      電泵自動持續輸出蒸氣，可輕鬆快捷地去除褶痕。

      適用於厚衣料的毛刷配件

      適用於厚衣料的毛刷配件

      附設的毛刷可打開衣料纖維，確保蒸氣完全滲透，特別適用於外套和大衣等厚身衣物，同時可以去除污垢和污漬。

      可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物

      可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物

      此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會燙壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。

      無需熨衣板

      無需熨衣板

      使用蒸氣掛熨機處理掛起的衣物，就無需使用熨衣板，讓您可以輕鬆簡單地熨平縐褶。

      輕巧設計方便使用、收藏及旅行攜帶

      輕巧設計方便使用、收藏及旅行攜帶

      手提式蒸氣掛熨機採用人工學精巧設計，舒適輕巧。只需按下開關，即可快速去除縐褶和褶痕。

      分離式水箱方便裝水

      分離式水箱方便裝水

      分離式水箱方便裝水。

      2.5 米長電線令使用範圍更廣

      2.5 米長電線令使用範圍更廣

      令使用範圍更廣

      隔熱收藏袋方便收藏

      隔熱收藏袋方便收藏

      使用後，將手提式蒸氣掛熨機存放在隨附的隔熱收藏袋，方便旅行攜帶

      持續蒸氣輸出可去除衣物氣味和殺滅 99.9%* 的細菌

      持續蒸氣輸出可去除衣物氣味和殺滅 99.9%* 的細菌

      蒸氣能殺滅多達 99.9% 的衣物細菌*，有助延遲清洗或乾洗的時間，節省金錢同時令衣物更耐穿。

      技術規格

      • 綠色效益

        產品包裝
        100% 可循環再用
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 方便使用

        可在所有可熨衣物上安全使用
        包括精細布料，例如絲質
        電源線長度
        2.5 m
        水箱容量
        70 毫升
        可拆式水箱
        隔熱手套為您帶來額外保護
        可在使用時隨時加水
        隨時候命
        指示燈
        毛刷

      • 快速熨平縐褶

        電源
        1300 W
        連續蒸氣
        高達 24 克/分鐘
        電壓
        220-240 V
        隨時候命
        &lt;1 分鐘

      • 保證

        全球 2 年保養

      • 儲存

        儲存解決方案
        收藏盒/袋

      • 尺寸及重量

        包裝尺寸（寬x高x長）
        38 x 12.8 x 15 厘米

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          • 與 Philips Steam&Go GC310 及 GC320 比較；不使用 SmartFlow 智能導熱熨壓板。
          • 經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記