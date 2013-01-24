輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶
利用 SmartFlow 智能導熱熨壓板，以更輕鬆的方式熨衣。在難熨部位使用垂直或水平方式熨衣，令衣物煥然一新，保證不熨焦。輕巧的設計，可讓您隨時隨地輕鬆使用。只要開啟掛熨機，馬上可用！ 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶
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輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶
利用 SmartFlow 智能導熱熨壓板，以更輕鬆的方式熨衣。在難熨部位使用垂直或水平方式熨衣，令衣物煥然一新，保證不熨焦。輕巧的設計，可讓您隨時隨地輕鬆使用。只要開啟掛熨機，馬上可用！ 查看各種好處
垂直蒸氣熨衣讓您無需熨衣板，快速熨平掛起的衣物，帶來潔淨如新的感覺。水平蒸氣熨衣讓您輕鬆熨平如衣領和袖口等難熨部位。不論水平或垂直熨燙，強勁的持續蒸氣輸出都能確保熨衣效果理想。
SmartFlow 技術讓蒸氣底板為所有衣物保持最佳、安全的溫度，同時有效地防止水跡。水平熨衣時，加熱的蒸氣底板能有效熨壓衣物，帶來更佳的蒸氣熨衣效果*。
電泵自動持續輸出蒸氣，可輕鬆快捷地去除褶痕。
附設的毛刷可打開衣料纖維，確保蒸氣完全滲透，特別適用於外套和大衣等厚身衣物，同時可以去除污垢和污漬。
此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會燙壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。
使用蒸氣掛熨機處理掛起的衣物，就無需使用熨衣板，讓您可以輕鬆簡單地熨平縐褶。
手提式蒸氣掛熨機採用人工學精巧設計，舒適輕巧。只需按下開關，即可快速去除縐褶和褶痕。
分離式水箱方便裝水。
令使用範圍更廣
使用後，將手提式蒸氣掛熨機存放在隨附的隔熱收藏袋，方便旅行攜帶
蒸氣能殺滅多達 99.9% 的衣物細菌*，有助延遲清洗或乾洗的時間，節省金錢同時令衣物更耐穿。
綠色效益
方便使用
快速熨平縐褶
保證
儲存
尺寸及重量