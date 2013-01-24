100% 強勁蒸氣，可節省 20% 電力*
Philips 蒸氣熨斗具有卓越的創新功能，可確保你獲得 100% 的強勁蒸氣以徹底燙平縐褶。同時，它能夠將蒸氣浪費減至最少，從而自動節省 20% 的電力*。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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雙重鈣化清洗系統，包括防鈣化裝置及易於使用的鈣化清洗功能，能防止水垢形成。
防滑手柄讓你能持久舒適地長時間熨衣服。
強力蒸氣噴射達令您可輕鬆熨平最頑固的縐摺。
自動斷電：閒置不用時，產品會自動斷電
快速及強力去除縐褶
方便使用
持續性
鈣化管理
技術規格