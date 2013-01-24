100% 強勁蒸氣，可節省 20% 電力*

Philips 蒸氣熨斗具有卓越的創新功能，可確保你獲得 100% 的強勁蒸氣以徹底燙平縐褶。同時，它能夠將蒸氣浪費減至最少，從而自動節省 20% 的電力*。 查看各種好處