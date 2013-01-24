100% 強勁蒸氣，可節省 25% 的電力
此款 Philips 蒸氣熨斗的革新功能，確保您可使用 100% 強勁蒸氣以全面去除油污。同時，因減少蒸氣浪費而節省 25%* 電力。熨斗器中 30% 的塑料及鋁以再生物料製造。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
100% 強勁蒸氣，可節省 25% 的電力
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100% 強勁蒸氣，可節省 25% 的電力
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100% 強勁蒸氣，可節省 25% 的電力
此款 Philips 蒸氣熨斗的革新功能，確保您可使用 100% 強勁蒸氣以全面去除油污。同時，因減少蒸氣浪費而節省 25%* 電力。熨斗器中 30% 的塑料及鋁以再生物料製造。 查看各種好處
快速及強力去除縐褶
方便使用
持續性
鈣化管理
技術規格