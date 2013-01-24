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Azur Performer

蒸氣熨斗

GC3811/70
1 獎項
  • 更快、更簡單及更聰明 更快、更簡單及更聰明 更快、更簡單及更聰明
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    Azur Performer 蒸氣熨斗

    GC3811/70
    1 獎項

    更快、更簡單及更聰明

    Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer 功能強大，使用簡單。自動蒸氣量調節功能按照每件衣物提供適量的蒸氣。SteamGlide Plus 底板協助您輕鬆熨衣。 查看各種好處

    建議零售價: HK$748.00

    Azur Performer 蒸氣熨斗

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      • SteamGlide Plus 底板
      • 抗鈣化
      • 2400 瓦
      2400 瓦快速加熱熨斗

      2400 瓦快速加熱熨斗

      憑藉 2400 瓦的 Azur Performer 蒸氣熨斗，可快速加熱，提供強效表現，達至超強的熨衣效果。

      高達每分鐘 40 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

      高達每分鐘 40 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

      每分鐘持續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效燙平皺褶。

      強力蒸氣噴射達每分鐘 160 克

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      強力蒸氣噴射可用作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。

      雙重鈣化清洗功能可防止鈣累積

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      Philips 蒸氣熨斗的雙重鈣化清洗功能可透過防鈣化裝置防止水垢形成，並具備容易使用的鈣化清洗功能。定期除去熨斗上的鈣，可減少白色的鈣垢污漬，獲得持久的蒸氣表現，達至更佳的熨衣效果。

      自動蒸氣量調節功能，為衣物輸出最適量的蒸氣

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      自動蒸氣量調節功能，讓您毋須煩心如何選擇所需的蒸氣量。只需選擇熨衣的溫度即可。

      設有三重精準底板前端，為您帶來最佳控制和能見度

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      這個 Philips Azur Performer 熨斗的底板尖端備有三種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最棘手的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。

      最佳重量，讓您輕易在衣物上操控熨斗

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      熨斗擁有最佳的重量，讓您輕易在衣物上操控熨斗，減少熨衣的麻煩，可輕鬆持續放在熨衣板擱架上。

      優質的 SteamGlide Plus 底板，超凡順滑

      我們最佳的順滑 SteamGlide Plus 底板，協助您輕鬆熨衣。經仔細設計的通風口，確保蒸氣分佈平均。

      技術規格

      • 快速及強力去除縐褶

        底板
        SteamGlide Plus
        持續蒸氣輸出
        40  克/分鐘
        強力蒸氣噴射
        160  克
        垂直蒸氣噴射
        噴水設備
        電源
        2400  瓦

      • 舒適地熨衣服

        電線長度
        2  米

      • 方便使用

        水箱容量
        300  毫升
        注水和排水
        側面開門
        防滴漏
        電線儲藏格
        電線導引夾
        電源線長度
        2  米
        深入難以接觸位置
        三重精準底板前端
        注水快捷方便
        紋理手柄

      • 持續性

        環保設定
        減少20% 能源消耗

      • 鈣化管理

        鈣化清洗設計
        雙重鈣化清洗

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