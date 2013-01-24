集強效與精確於一身

為更輕鬆而滑順地熨燙衣物，你需要一款同時具備順滑底板及強力蒸氣的產品。這款具備 SteamGlide 底板的 Philips 蒸氣熨斗 GC4410/02 可同時發揮兩種最佳效果！ 查看各種好處