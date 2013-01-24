集強效與精確於一身

如要輕鬆熨平頑固縐褶，這款擁有 Ionic DeepSteam 負離子深層蒸氣的 Philips 強力蒸氣熨斗必定是您理想之選。它配備 SteamGlide 底板，深入衣物纖維，可為您帶來強勁蒸氣與超凡順滑的熨衣效果 查看各種好處