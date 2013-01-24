集強效與精確於一身
如要輕鬆熨平頑固縐褶，這款擁有 Ionic DeepSteam 負離子深層蒸氣的 Philips 強力蒸氣熨斗必定是您理想之選。它配備 SteamGlide 底板，深入衣物纖維，可為您帶來強勁蒸氣與超凡順滑的熨衣效果 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips 蒸氣熨斗每分鐘持續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效熨平縐褶。
當熨斗閒置時，自動斷電裝置會立刻啟動，安全可靠。
Philips 蒸氣熨斗的雙重防鈣化功能，附有防鈣化裝置及容易使用的鈣化清洗功能，能預防水垢的形成。
強力蒸氣噴射達 100 克，輕鬆熨平最頑固的縐褶。
快速及強力去縐
方便使用
防鈣化管理
技術規格