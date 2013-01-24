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Azur Performer Plus

蒸氣電熨斗

GC4510/30
1 獎項
  • 更快、更簡單及更聰明 更快、更簡單及更聰明 更快、更簡單及更聰明
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    Azur Performer Plus 蒸氣電熨斗

    GC4510/30
    1 獎項

    更快、更簡單及更聰明

    Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer 功能強大，使用簡單。一秒除鈣裝置可輕易除鈣，配備自動蒸氣量調節功能及 SteamGlide Plus 底板，提供持久的蒸氣表現。 查看各種好處

    建議零售價: HK$768.00

    Azur Performer Plus 蒸氣電熨斗

    更快、更簡單及更聰明

    Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer 功能強大，使用簡單。一秒除鈣裝置可輕易除鈣，配備自動蒸氣量調節功能及 SteamGlide Plus 底板，提供持久的蒸氣表現。 查看各種好處

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      SteamGlide Plus 底板：最順滑的底板令熨衣更快速

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      我們最順滑的 SteamGlide Plus 底板，協助您輕鬆熨衣。經仔細設計的通風口，確保蒸氣分佈平均。

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      技術規格

      • 快速及強力去縐

        底板
        SteamGlide Plus
        持續蒸氣輸出
        45  克/分鐘
        強力蒸氣噴射
        170  克
        功率
        2400  瓦

      • 方便使用

        水箱容量
        300  毫升
        防滴漏
        深入難以接觸位置
        三重精準底板前端

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