更快、更簡單及更聰明
Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer 功能強大，使用簡單。一秒除鈣裝置可輕易除鈣，配備自動蒸氣量調節功能及 SteamGlide Plus 底板，提供持久的蒸氣表現。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer 功能強大，使用簡單。一秒除鈣裝置可輕易除鈣，配備自動蒸氣量調節功能及 SteamGlide Plus 底板，提供持久的蒸氣表現。 查看各種好處
憑藉 2400 瓦的 Azur Performer Plus 蒸氣熨斗，可快速加熱，提供強效表現，達至超強的熨衣效果。
每分鐘持續輸出高達 45 克的蒸氣，以便有效燙平縐褶。
強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
我們最順滑的 SteamGlide Plus 底板，協助您輕鬆熨衣。經仔細設計的通風口，確保蒸氣分佈平均。
除了內置鈣垢污漬容器，底板的自動清洗功能也可去除大部分頑固污垢。乾凈的底板可提升蒸氣表現及熨衣效果。
自動蒸氣量調節功能，讓您毋須煩心如何選擇所需的蒸氣量。只需選擇熨衣的溫度即可。
這個 Philips Azur Performer 熨斗的底板尖端備有三種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最棘手的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。
熨斗擁有最佳的重量，讓您輕易在衣物上操控熨斗，減少熨衣的麻煩，可輕鬆持續放在熨衣板擱架上。
一秒除鈣裝置令您輕松清除熨斗內灰垢，保證更持久的蒸氣表現。
快速及強力去縐
方便使用