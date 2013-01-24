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Azur Performer Plus

蒸氣電熨斗

GC4515/30
  • 更快速*、更簡易、更智能 更快速*、更簡易、更智能 更快速*、更簡易、更智能
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    Azur Performer Plus 蒸氣電熨斗

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    更快速*、更簡易、更智能

    Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer Plus 結合強大表現及簡易使用。內置除鈣格能有效除垢，達致持久的蒸氣表現、自動蒸氣控制及 SteamGlide Plus 底板。 查看各種好處

    建議零售價: HK$658.00

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      • SteamGlide Plus 底板
      • 抗鈣化
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      自動清洗 (Self Clean) 功能能有效清除鈣垢污漬

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      蒸氣輸出達 180 克

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      強力蒸氣噴射達 180 克，輕鬆熨平最頑固的縐摺。

      技術規格

      • 快速及強力去縐

        底板
        SteamGlide Plus
        持續蒸氣輸出
        45  克/分鐘
        強力蒸氣噴射
        180  克
        功率
        2400  瓦

      • 方便使用

        水箱容量
        300  毫升
        防滴漏
        電源線長度
        2  米

      • 尺寸及重量

        包裝尺寸（寬x高x長）
        34.1*30*36  厘米
        產品尺寸（寬x高x長）
        16*32*14  厘米
        總重量（連包裝）
        1,75  千克
        熨斗 + 底座重量
        1.52  千克

      • 等級管理

        除垢和清洗
        • 內置除鈣格
        • 自動清洗

      • 快速燙平褶痕

        噴水設備

      • 綠色效益

        產品包裝
        100% 可循環再用
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 保證

        全球 2 年保養

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