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Azur Performer Plus

蒸氣熨斗

GC4526/17
1 獎項
  • 更快速*、更簡易、更智能 更快速*、更簡易、更智能 更快速*、更簡易、更智能
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    Azur Performer Plus 蒸氣熨斗

    GC4526/17
    1 獎項

    更快速*、更簡易、更智能

    Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer Plus 結合強大表現及簡易使用。內置除鈣裝置能有效除垢，達致持久的蒸氣表現、自動蒸氣控制及 T-ionicGlide 不銹鋼底板。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$798.00

    Azur Performer Plus 蒸氣熨斗

    更快速*、更簡易、更智能

    Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer Plus 結合強大表現及簡易使用。內置除鈣裝置能有效除垢，達致持久的蒸氣表現、自動蒸氣控制及 T-ionicGlide 不銹鋼底板。 查看各種好處

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      • 蒸氣 50 克/分鐘；210 克強力蒸氣噴射
      • T-ionicGlide 不銹鋼底板
      • 自動斷電安全裝置 + 抗鈣化
      • 2600 瓦
      2600 瓦快速加熱，提供強勁效能

      2600 瓦快速加熱，提供強勁效能

      2600 瓦快速加熱，提供強勁效能。

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      高達每分鐘 50 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

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      自動蒸氣量調節功能，為衣物輸出最適量的蒸氣

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      令您熨衣時可靈活操控的最佳重量

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      設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果

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      內置除鈣格在熨衣服的時候可收集污垢

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      我們特別設計的內置除鈣格在熨衣服的時候會收集污垢粒子。自動清洗 (Self Clean) 功能會將污垢從熨斗排出，確保持久的熨衣表現。

      自動清洗 (Self Clean) 功能能有效清除鈣垢污漬

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      除了內置除鈣格，底板的自動清洗功能也可去除大部分頑固污垢。乾凈的底板可提升蒸氣表現及熨衣效果。

      創新的電線導引夾

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      創新的電線導引夾可連接熨衫板，熨衣時避免電線阻擋。

      當熨斗閒置不用時會自動斷電

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      當熨斗閒置時，自動斷電裝置會立刻啟動，安全可靠。

      蒸氣輸出達 210 克

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      強力蒸氣噴射達 210 克，輕鬆熨平最頑固的縐褶。

      T-ionicGlide 不銹鋼底板：5 星級的最佳底板

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      T-ionicGlide 不銹鋼底板乃我們 5 星級的最佳順滑底板，具備防刮特性及二氧化鈦塗層。

      技術規格

      • 快速及強力去縐

        電源
        2600 W
        強力蒸氣噴射
        210 克
        電源線長度
        2.5 m
        水箱容量
        300 毫升
        防滴漏
        電線導引夾
        持續蒸氣輸出
        50 克/分鐘
        柔軟手柄
        自動斷電安全裝置
        底板
        T-ionicGlide 不銹鋼

      • 除垢管理

        除鈣和清洗
        • 內置除鈣格
        • 自動清洗

      • 尺寸及重量

        包裝尺寸（寬x高x長）
        34.1*30*36 厘米
        總重量（連包裝）
        1,75 kg
        產品尺寸（寬x高x長）
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        熨斗 + 底座重量
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