更快速*、更簡易、更智能
Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer Plus 結合強大表現及簡易使用。內置除鈣裝置能有效除垢，達致持久的蒸氣表現、自動蒸氣控制及 T-ionicGlide 不銹鋼底板。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer Plus 結合強大表現及簡易使用。內置除鈣裝置能有效除垢，達致持久的蒸氣表現、自動蒸氣控制及 T-ionicGlide 不銹鋼底板。 查看各種好處
2600 瓦快速加熱，提供強勁效能。
每分鐘持續輸出高達 50 克的蒸氣，以便有效熨平縐褶。
自動蒸氣量調節功能，讓您毋須煩心如何選擇所需的蒸氣量。只需選擇熨衣的溫度即可。
熨斗擁有最佳的重量，讓您輕易在衣物上操控熨斗，減少熨衣的麻煩，可輕鬆持續放在熨衣板擱架上。
這個 Philips Azur Performer 熨斗的底板尖端備有三種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最棘手的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。
我們特別設計的內置除鈣格在熨衣服的時候會收集污垢粒子。自動清洗 (Self Clean) 功能會將污垢從熨斗排出，確保持久的熨衣表現。
除了內置除鈣格，底板的自動清洗功能也可去除大部分頑固污垢。乾凈的底板可提升蒸氣表現及熨衣效果。
創新的電線導引夾可連接熨衫板，熨衣時避免電線阻擋。
當熨斗閒置時，自動斷電裝置會立刻啟動，安全可靠。
強力蒸氣噴射達 210 克，輕鬆熨平最頑固的縐褶。
T-ionicGlide 不銹鋼底板乃我們 5 星級的最佳順滑底板，具備防刮特性及二氧化鈦塗層。
快速及強力去縐
除垢管理
尺寸及重量