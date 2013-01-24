格內其他項目
- 電線夾，用於電線收藏
- 隔熱防護面板
輕易去除棉質與麻質衣物縐褶
Ionic DeepSteam 深層離子蒸氣，即使是頑強皺褶也能輕鬆去除。強力蒸氣熨斗產生的蒸氣粒子比一般蒸氣要精細 50%，能深入棉質和麻質等頑強衣料底層，輕易達到絕佳除縐效果！ 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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輕易去除棉質與麻質衣物縐褶
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每分鐘持續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效燙平皺褶。
當熨斗閒置不用時，無論熨斗平放或直立擺放，自動斷電安全裝置便立刻啟動，安全可靠。
防滑手柄讓你在熨衣服時保持舒適。
應用強力蒸氣將以高達 1500 克/分鐘的速度釋放蒸氣，輕鬆熨平頑固縐褶
配件
舒適地熨衣服
去除縐褶
方便使用
順滑
技術規格