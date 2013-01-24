輕易去除棉質與麻質衣物縐褶

Ionic DeepSteam 深層離子蒸氣，即使是頑強皺褶也能輕鬆去除。強力蒸氣熨斗產生的蒸氣粒子比一般蒸氣要精細 50%，能深入棉質和麻質等頑強衣料底層，輕易達到絕佳除縐效果！ 查看各種好處