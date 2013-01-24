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Azur

蒸氣電熨斗

GC4850/02
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    Azur 蒸氣電熨斗

    GC4850/02
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    完美設計

    這款全新 Philips Azur GC4850/02 熨斗備有完美設計及重量，能夠輕易在衣物上使用，熨服難以到達的位置。備有強勁的蒸氣效能，滿足您的一切需要，呈現完美效果。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$698.00
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      熨斗備有強勁的蒸氣效能

      • 蒸氣 50 克/分鐘；180 克強力蒸氣噴射
      • SteamGlide Plus 底板
      • 自動斷電安全裝置
      • 2600 瓦
      全方位蒸氣熨貼功能讓您可用蒸氣熨平難以接觸的位置

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      這款 Philips 熨斗有獨特全方位蒸氣熨貼功能，結合修長形狀的底板前端及橢圓形蒸氣孔，專為熨平複雜、細小及難以貼服的衣物細節而設，以達至最佳熨衣效果。

      全自動斷電確保安全及節能

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      如果數分鐘內沒有使用產品，安全自動斷電功能便會自動將其關閉，並節省電力。

      雙重防鈣化功能可防止水垢形成

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      完美設計，能夠在衣物上輕易使用

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      2600 瓦快速加熱，提供強勁效能

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      高達每分鐘 50 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

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      每分鐘持續輸出高達 50 克的蒸氣，以便有效燙平縐褶。

      強力蒸氣噴射達 180 克

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      側面注水口

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      技術規格

      • 快速及強力去縐

        持續蒸氣輸出
        50  克/分鐘
        強力蒸氣噴射
        180  克
        蒸氣調節設定
        垂直蒸氣噴射
        全方位蒸氣熨貼功能
        底板
        SteamGlide Plus
        噴水設備
        電源
        2600  瓦
        深層離子蒸氣

      • 舒適熨貼衣服

        電線長度
        2.5  米

      • 方便使用

        注水快捷方便
        防滴漏
        水箱容量
        350  毫升
        電線儲藏格
        電線導引夾
        電源線長度
        2.5  米
        自動斷電安全裝置
        注水和排水
        側面開門
        柔軟手柄

      • 防鈣化管理

        防鈣化清洗功能
        雙重防鈣化功能

      • 技術規格

        熨斗重量
        1.6  千克
        電壓
        220 - 240  伏

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