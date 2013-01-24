完美設計
這款全新 Philips Azur GC4850/02 熨斗備有完美設計及重量，能夠輕易在衣物上使用，熨服難以到達的位置。備有強勁的蒸氣效能，滿足您的一切需要，呈現完美效果。 查看各種好處
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完美設計
這款全新 Philips Azur GC4850/02 熨斗備有完美設計及重量，能夠輕易在衣物上使用，熨服難以到達的位置。備有強勁的蒸氣效能，滿足您的一切需要，呈現完美效果。 查看各種好處
這款 Philips 熨斗有獨特全方位蒸氣熨貼功能，結合修長形狀的底板前端及橢圓形蒸氣孔，專為熨平複雜、細小及難以貼服的衣物細節而設，以達至最佳熨衣效果。
如果數分鐘內沒有使用產品，安全自動斷電功能便會自動將其關閉，並節省電力。
Philips 蒸氣電熨斗的雙重防鈣化功能，附有防鈣化裝置及容易使用的鈣化清洗功能，能預防水垢的形成。
Philips 蒸氣電熨斗經過特別設計，能夠在衣物上輕易使用，即使最難接觸的部位也能輕鬆處理。
熨斗重 1.6 公斤，可輕鬆持續放在燙衣板擱架上。
2600 瓦快速加熱，提供強勁效能。
每分鐘持續輸出高達 50 克的蒸氣，以便有效燙平縐褶。
強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
為了得到最佳效果，您需要一個能在順滑熨貼與衣料伸展之間取得完美平衡的底板。這透過 SteamGlide PLUS 配合輕易的順滑熨貼區及完美拉直部位便可達到。
快速及強力去縐
舒適熨貼衣服
方便使用
防鈣化管理
技術規格