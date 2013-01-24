完美設計
這款全新 Philips Azur 蒸氣熨斗備有獨特的 Ionic Deepsteam 深層離子蒸氣功能，在棉質和麻質衣物上的頑強縐褶帶來最佳效果。熨斗配合優化重量及設計，帶來完美效果。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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這款全新 Philips Azur 蒸氣熨斗備有獨特的 Ionic Deepsteam 深層離子蒸氣功能，在棉質和麻質衣物上的頑強縐褶帶來最佳效果。熨斗配合優化重量及設計，帶來完美效果。 查看各種好處
這款 Philips 熨斗有獨特全方位蒸氣熨貼功能，結合修長形狀的底板前端及橢圓形蒸氣孔，專為熨平複雜、細小及難以貼服的衣物細節而設，以達致最佳熨衣效果。
Philips 蒸氣熨斗經過特別設計，能夠在衣物上輕易使用，即使最難到達的部位也能輕鬆處理。
熨斗重 1.6 千克，可輕鬆持續放在燙衣板擱架上。
200 克強力蒸氣噴射
2600 瓦快速加熱，提供強勁效能。
每分鐘持續輸出高達 50 克的蒸氣，以便有效燙平縐褶。
如果 5 分鐘沒有使用產品，自動斷電安全功能便會自動將熨斗關閉，節省電力。
為了得到最佳效果，您需要一個能在順滑熨貼與衣料伸展之間取得完美平衡的底板。這透過 SteamGlide PLUS 配合輕易的順滑熨貼區及完美拉直部位便可達到。
快速及強力去除縐褶
方便使用
鈣化管理
技術規格