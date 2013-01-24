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Azur

蒸氣熨斗

GC4870/02
1 獎項
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    Azur 蒸氣熨斗

    GC4870/02
    1 獎項

    完美設計

    這款全新 Philips Azur 蒸氣熨斗備有獨特的 Ionic Deepsteam 深層離子蒸氣功能，在棉質和麻質衣物上的頑強縐褶帶來最佳效果。熨斗配合優化重量及設計，帶來完美效果。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$898.00
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    Azur 蒸氣熨斗

    完美設計

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    這款全新 Philips Azur 蒸氣熨斗備有獨特的 Ionic Deepsteam 深層離子蒸氣功能，在棉質和麻質衣物上的頑強縐褶帶來最佳效果。熨斗配合優化重量及設計，帶來完美效果。 查看各種好處

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    完美設計

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      完美設計

      熨斗備有 Ionic Deepsteam

      • 蒸氣 50 克/分鐘；200 克強力蒸氣噴射
      • SteamGlide Plus 底板
      • 自動斷電安全裝置
      • 2600 瓦
      全方位蒸氣熨貼功能讓您可用蒸氣熨平難以處理的位置

      全方位蒸氣熨貼功能讓您可用蒸氣熨平難以處理的位置

      這款 Philips 熨斗有獨特全方位蒸氣熨貼功能，結合修長形狀的底板前端及橢圓形蒸氣孔，專為熨平複雜、細小及難以貼服的衣物細節而設，以達致最佳熨衣效果。

      細小的蒸氣粒子可深入各處頑固縐褶位置

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      離子化過程可製造出更細小的蒸氣粒子，深入到衣物纖維內部。如此一來，即使最頑固的縐褶亦可輕鬆熨平。

      完美設計，能夠在衣物上輕易使用

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      Philips 蒸氣熨斗經過特別設計，能夠在衣物上輕易使用，即使最難到達的部位也能輕鬆處理。

      輕鬆在燙衣板上使用熨斗

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      熨斗重 1.6 千克，可輕鬆持續放在燙衣板擱架上。

      200 克強力蒸氣噴射

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      2600 瓦快速加熱，提供強勁效能

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      2600 瓦快速加熱，提供強勁效能。

      高達每分鐘 50 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

      高達每分鐘 50 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

      每分鐘持續輸出高達 50 克的蒸氣，以便有效燙平縐褶。

      全自動斷電確保安全及節能

      全自動斷電確保安全及節能

      如果 5 分鐘沒有使用產品，自動斷電安全功能便會自動將熨斗關閉，節省電力。

      SteamGlide Plus：順滑熨貼與衣料伸展的完美工具

      SteamGlide Plus：順滑熨貼與衣料伸展的完美工具

      為了得到最佳效果，您需要一個能在順滑熨貼與衣料伸展之間取得完美平衡的底板。這透過 SteamGlide PLUS 配合輕易的順滑熨貼區及完美拉直部位便可達到。

      側面注水口

      側面注水口

      技術規格

      • 快速及強力去除縐褶

        底板
        SteamGlide Plus
        持續蒸氣輸出
        50  克/分鐘
        強力蒸氣噴射
        200  克
        垂直蒸氣噴射
        深層離子蒸氣
        蒸氣調節設定
        噴水設備
        全方位蒸氣熨貼功能
        電源
        2600  瓦

      • 方便使用

        水箱容量
        350  毫升
        防滴漏
        柔軟手柄
        自動斷電安全裝置
        電線儲藏格
        電線導引夾
        電源線長度
        2.5  米
        注水和排水
        側面開門

      • 鈣化管理

        防鈣化清洗設計
        雙重鈣化清洗

      • 技術規格

        熨斗重量
        1.6  千克
        電壓
        220 - 240  伏

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