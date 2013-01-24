智能強勁蒸氣熨斗
具備超強蒸氣的智能熨斗，可更快帶來完美熨衣效果。配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，不論牛仔褲或絲絹衣料亦毋須擔心會燙壞。先進的 DynamiQ 動能感應蒸氣模式確保準確輸出所需蒸氣量。* 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
智能強勁蒸氣熨斗
具備超強蒸氣的智能熨斗，可更快帶來完美熨衣效果。配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，不論牛仔褲或絲絹衣料亦毋須擔心會燙壞。先進的 DynamiQ 動能感應蒸氣模式確保準確輸出所需蒸氣量。* 查看各種好處
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具備超強蒸氣的智能熨斗，可更快帶來完美熨衣效果。配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，不論牛仔褲或絲絹衣料亦毋須擔心會燙壞。先進的 DynamiQ 動能感應蒸氣模式確保準確輸出所需蒸氣量。* 查看各種好處
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智能強勁蒸氣熨斗
具備超強蒸氣的智能熨斗，可更快帶來完美熨衣效果。配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，不論牛仔褲或絲絹衣料亦毋須擔心會燙壞。先進的 DynamiQ 動能感應蒸氣模式確保準確輸出所需蒸氣量。* 查看各種好處
全賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，此熨斗可熨燙任何可熨衣物，從牛仔布料、絲絹、麻質到羊毛等；毋須預先將衣料分類，亦毋須調整熨斗溫度。配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術的 Philips 蒸氣熨斗經過獨立的紡織專家測試，為您帶來更便捷的熨燙體驗。
備有多個蒸氣輸出模式可供選擇。DynamiQ 動能感應模式會自動準確輸出所需蒸氣量；Max 模式利用持續強勁蒸氣去除頑固油漬；ECO 節能模式配備最低持續蒸氣輸出，節省能源達 20%；OFF 模式讓您關閉蒸氣輸出
DynamiQ 動能感應器是用於蒸氣熨斗的最先進動態感應器，能準確感應熨斗滑動和靜止動作，確保準確輸出所需蒸氣量，帶來更快的熨燙效果。滑動熨斗時，蒸氣自動輸出，而熨斗靜止時則會停止輸出蒸氣，為您帶來輕鬆簡易的熨燙體驗。
蒸氣深入衣物纖維，有助輕鬆熨平頑固縐褶。
熨斗可快速加熱，提供強勁效能，讓熨燙更加快捷
Philips 獨有的 SteamGlide Plus 底板採用先進鈦層和 6 層塗層，可於任何布料上順滑移動。防粘、防刮，更易於保持清潔。
熨斗內置 Turbo steam特強蒸氣泵，連續輸出強度大 50% 的蒸氣，更快熨平縐褶。
持續釋放出強力蒸氣，讓滲入衣物布料的蒸氣多出 50%，快速撫平縐褶。
熨斗閒置時，便會自動關閉。橫放時，會在閒置 2 分鐘後自動關閉，而垂直放置時，則會在閒置 8 分鐘後自動關閉。
快速熨平縐褶
方便使用
除垢管理
尺寸及重量
保證
綠色效益