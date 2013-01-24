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Azur Elite

配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術的蒸氣熨斗

GC5030/20
  • 智能強勁蒸氣熨斗 智能強勁蒸氣熨斗 智能強勁蒸氣熨斗
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    Azur Elite 配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術的蒸氣熨斗

    GC5030/20

    智能強勁蒸氣熨斗

    具備超強蒸氣的智能熨斗，可更快帶來完美熨衣效果。配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，不論牛仔褲或絲絹衣料亦毋須擔心會燙壞。先進的 DynamiQ 動能感應蒸氣模式確保準確輸出所需蒸氣量。* 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,298.00
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    智能強勁蒸氣熨斗

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      智能強勁蒸氣熨斗

      智能蒸氣輸出，保證不留燙痕

      • 2400 瓦
      • 55 克/分鐘持續蒸氣輸出
      • 240 克強力蒸氣噴射
      • SteamGlide Plus 底板
      OptimalTEMP 免調校溫控技術：不需設定溫度，保證不熨焦

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      全賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，此熨斗可熨燙任何可熨衣物，從牛仔布料、絲絹、麻質到羊毛等；毋須預先將衣料分類，亦毋須調整熨斗溫度。配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術的 Philips 蒸氣熨斗經過獨立的紡織專家測試，為您帶來更便捷的熨燙體驗。

      方便的蒸氣輸出模式︰DynamiQ動能感應、MAX、ECO 節能和 OFF

      方便的蒸氣輸出模式︰DynamiQ動能感應、MAX、ECO 節能和 OFF

      備有多個蒸氣輸出模式可供選擇。DynamiQ 動能感應模式會自動準確輸出所需蒸氣量；Max 模式利用持續強勁蒸氣去除頑固油漬；ECO 節能模式配備最低持續蒸氣輸出，節省能源達 20%；OFF 模式讓您關閉蒸氣輸出

      DynamiQ 動能感應模式，以智能方式輸出蒸氣，帶來最佳熨燙效果

      DynamiQ 動能感應模式，以智能方式輸出蒸氣，帶來最佳熨燙效果

      DynamiQ 動能感應器是用於蒸氣熨斗的最先進動態感應器，能準確感應熨斗滑動和靜止動作，確保準確輸出所需蒸氣量，帶來更快的熨燙效果。滑動熨斗時，蒸氣自動輸出，而熨斗靜止時則會停止輸出蒸氣，為您帶來輕鬆簡易的熨燙體驗。

      最大 240 克強力蒸氣噴射，有效熨平頑固縐褶

      最大 240 克強力蒸氣噴射，有效熨平頑固縐褶

      蒸氣深入衣物纖維，有助輕鬆熨平頑固縐褶。

      2400 瓦快速加熱，提供強勁效能

      2400 瓦快速加熱，提供強勁效能

      熨斗可快速加熱，提供強勁效能，讓熨燙更加快捷

      SteamGlide Plus 底板，帶來極致簡易的熨燙體驗

      SteamGlide Plus 底板，帶來極致簡易的熨燙體驗

      Philips 獨有的 SteamGlide Plus 底板採用先進鈦層和 6 層塗層，可於任何布料上順滑移動。防粘、防刮，更易於保持清潔。

      Turbo steam特強蒸氣泵可將額外多達 50% 的蒸氣滲透衣物布料內*

      Turbo steam特強蒸氣泵可將額外多達 50% 的蒸氣滲透衣物布料內*

      熨斗內置 Turbo steam特強蒸氣泵，連續輸出強度大 50% 的蒸氣，更快熨平縐褶。

      高達每分鐘 55 克的持續蒸氣輸出，除縐速度更快

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      持續釋放出強力蒸氣，讓滲入衣物布料的蒸氣多出 50%，快速撫平縐褶。

      閒置時，熨斗會自動斷電

      閒置時，熨斗會自動斷電

      熨斗閒置時，便會自動關閉。橫放時，會在閒置 2 分鐘後自動關閉，而垂直放置時，則會在閒置 8 分鐘後自動關閉。

      技術規格

      • 快速熨平縐褶

        持續蒸氣
        55  克/分鐘
        電源
        2400  瓦
        強力蒸氣噴射
        240  克
        垂直蒸氣噴射

      • 方便使用

        底板名稱
        SteamGlide Plus
        水箱容量
        350  毫升
        另設固定底座
        電線長度
        2.5  米
        防滴漏
        特大注水孔
        自動斷電安全裝置

      • 除垢管理

        除鈣和清洗
        自動清洗

      • 尺寸及重量

        產品尺寸（寬x高x長）
        33.3 x 17.5 x 13.5  厘米

      • 保證

        全球 2 年保養

      • 綠色效益

        省電模式
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

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