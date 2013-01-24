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ComfortTouch Plus

蒸氣掛熨機

GC558/36
1 獎項
  • 輕鬆熨平縐褶，從上到下煥然一新 輕鬆熨平縐褶，從上到下煥然一新 輕鬆熨平縐褶，從上到下煥然一新
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    ComfortTouch Plus 蒸氣掛熨機

    GC558/36
    1 獎項

    輕鬆熨平縐褶，從上到下煥然一新

    全新 ComfortTouch Plus 蒸汽掛熨機配備創新的 FlexHead 彈性蒸氣頭與特長 StyleBoard 掛熨板，能從上到下輕鬆熨平縐褶。透過 MyEssence 選擇喜歡的香氣，令衣物隨時散發您最愛的芳香。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,998.00

    ComfortTouch Plus 蒸氣掛熨機

    輕鬆熨平縐褶，從上到下煥然一新

    全新 ComfortTouch Plus 蒸汽掛熨機配備創新的 FlexHead 彈性蒸氣頭與特長 StyleBoard 掛熨板，能從上到下輕鬆熨平縐褶。透過 MyEssence 選擇喜歡的香氣，令衣物隨時散發您最愛的芳香。 查看各種好處

    輕鬆熨平縐褶，從上到下煥然一新

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    建議零售價: HK$1,998.00

    ComfortTouch Plus 蒸氣掛熨機

    輕鬆熨平縐褶，從上到下煥然一新

    全新 ComfortTouch Plus 蒸汽掛熨機配備創新的 FlexHead 彈性蒸氣頭與特長 StyleBoard 掛熨板，能從上到下輕鬆熨平縐褶。透過 MyEssence 選擇喜歡的香氣，令衣物隨時散發您最愛的芳香。 查看各種好處

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      • FlexHead 彈性蒸氣頭
      • MyEssence
      • StyleBoard 掛熨板
      • 2000 瓦
      MyEssence 則可讓衣物煥發您最愛的芳香

      MyEssence 則可讓衣物煥發您最愛的芳香

      我們創新的 MyEssence 香氣匣可隨時讓衣物煥發您最愛的芳香。

      連續蒸氣可去除衣物氣味和殺滅 99.9%* 的細菌

      連續蒸氣可去除衣物氣味和殺滅 99.9%* 的細菌

      蒸氣能殺滅多達 99.9% 的衣物細菌*，有助延遲清洗或乾洗的時間，節省金錢同時令衣物更耐穿。

      5 段蒸氣設定，適合不同類型衣料

      5 段蒸氣設定，適合不同類型衣料

      設定所需蒸氣級別，依據不同物料發揮最佳效果。處理較薄的物料時能減少蒸氣量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用強效設定。

      Hang&Lock 緊鎖衣架裝置可穩固衣架

      Hang&Lock 緊鎖衣架裝置可穩固衣架

      獨特 Hang&Lock 緊鎖衣架裝置功能可穩固衣架，方便熨衣，更可避免衣架搖晃或滑落。

      簡易除鈣，多年保持高效能

      簡易除鈣，多年保持高效能

      經常使用簡單的除鈣解決方案，延長產品的使用壽命。

      可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物

      可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物

      此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會燙壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。

      自動切換至待機模式，讓您安心

      自動切換至待機模式，讓您安心

      水箱沒水時，蒸氣掛熨機會自動切換至待機模式，即使忘記關機亦無需擔心。

      強勁連續蒸氣，更快熨平縐褶

      強勁連續蒸氣，更快熨平縐褶

      特長 StyleBoard 掛熨板可令衣物內外均呈現最佳效果

      特長 StyleBoard 掛熨板能在蒸氣熨衣時提供穩定支撐。只需用蒸氣掛熨機將衣物壓到板上，即可由上而下輕鬆熨平縐褶。

      配備 FlexHead 彈性蒸氣頭，輕鬆觸及衣物深處

      革新的 FlexHead 彈性蒸氣頭能輕易觸及衣物深處，省卻彎腰跪下的麻煩。靈活的蒸氣熨板能盡量覆蓋衣物，防止蒸氣溜走，達致更佳熨衣效果。

      技術規格

      • 方便使用

        喉管長度
        1.3 m
        可在所有可熨衣物上安全使用
        包括精細布料，例如絲質
        FlexHead 彈性蒸氣頭
        顏色
        紫色
        可伸縮雙掛桿
        掛熨架
        電源線長度
        1.6 m
        MyEssence 香氣匣
        水箱容量
        1800 毫升
        自動斷電安全裝置
        矽膠蒸氣喉管
        可拆式水箱
        隔熱手套為您帶來額外保護
        Hang&Lock 緊鎖衣架裝置
        MyEssence 香氣匣
        毛刷

      • 快速熨平縐褶

        電源
        最高 2000 W
        連續蒸氣
        最高 40 克/分鐘
        電壓
        220 - 240 V
        隨時候命
        &lt;1 分鐘
        多段蒸氣量調節
        5 級數

      • 熨衣板保護套

        頂層
        100% 棉

      • 保證

        全球 2 年保養

      • 除垢管理

        除鈣和清洗
        便於清潔

      • 支援熨衣功能

        StyleBoard 掛熨板

      • 尺寸及重量

        包裝尺寸（寬x高x長）
        37x46x64.5 厘米
        產品尺寸（寬x高x長）
        33x173x37 厘米

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