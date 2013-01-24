輕鬆熨平縐褶，從上到下煥然一新
全新 ComfortTouch Plus 蒸汽掛熨機配備創新的 FlexHead 彈性蒸氣頭與特長 StyleBoard 掛熨板，能從上到下輕鬆熨平縐褶。透過 MyEssence 選擇喜歡的香氣，令衣物隨時散發您最愛的芳香。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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輕鬆熨平縐褶，從上到下煥然一新
全新 ComfortTouch Plus 蒸汽掛熨機配備創新的 FlexHead 彈性蒸氣頭與特長 StyleBoard 掛熨板，能從上到下輕鬆熨平縐褶。透過 MyEssence 選擇喜歡的香氣，令衣物隨時散發您最愛的芳香。 查看各種好處
我們創新的 MyEssence 香氣匣可隨時讓衣物煥發您最愛的芳香。
蒸氣能殺滅多達 99.9% 的衣物細菌*，有助延遲清洗或乾洗的時間，節省金錢同時令衣物更耐穿。
設定所需蒸氣級別，依據不同物料發揮最佳效果。處理較薄的物料時能減少蒸氣量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用強效設定。
獨特 Hang&Lock 緊鎖衣架裝置功能可穩固衣架，方便熨衣，更可避免衣架搖晃或滑落。
經常使用簡單的除鈣解決方案，延長產品的使用壽命。
此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會燙壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。
水箱沒水時，蒸氣掛熨機會自動切換至待機模式，即使忘記關機亦無需擔心。
特長 StyleBoard 掛熨板能在蒸氣熨衣時提供穩定支撐。只需用蒸氣掛熨機將衣物壓到板上，即可由上而下輕鬆熨平縐褶。
革新的 FlexHead 彈性蒸氣頭能輕易觸及衣物深處，省卻彎腰跪下的麻煩。靈活的蒸氣熨板能盡量覆蓋衣物，防止蒸氣溜走，達致更佳熨衣效果。
技術
快速熨平縐褶
方便使用
熨衣板保護套
除垢管理
內附配件
尺寸及重量
保證
設計
支援熨衣功能