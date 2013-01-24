以蒸氣呵護您的精緻衣物
全新的 ClearTouch Air 蒸氣掛熨機配備創新的 AirStretch 吸貼熨衣技術及強大的蒸氣，讓您一次過獲得更佳熨衣效果。吸力可輕柔地伸展衣物，輕鬆安全地去除縐褶。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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以蒸氣呵護您的精緻衣物
全新的 ClearTouch Air 蒸氣掛熨機配備創新的 AirStretch 吸貼熨衣技術及強大的蒸氣，讓您一次過獲得更佳熨衣效果。吸力可輕柔地伸展衣物，輕鬆安全地去除縐褶。 查看各種好處
憑藉創新的 AirStretch 吸貼熨衣技術，讓您更快獲得更佳的熨衣效果。此項創新的技術使用可調校的吸力，輕柔地伸展衣物，同時保持深入的蒸氣滲透，有助您單手獲得更佳的熨衣效果。
由於適當的蒸氣量為蒸氣底板加熱，SmartFlow 技術確保更佳的熨衣效果，讓蒸氣底板為所有衣物保持最佳、安全的溫度，同時有效地防止水跡。此技術的特點是尊貴的黃金陶瓷塗層，提供更順滑、防刮及防侵蝕功效。
為更容易熨平肩膀部位和改善熨衣效果，智能 3D 布套更貼合衣物，在熨衣時提供支撐。3D 布套可以移除，讓您可因應不同類型的衣物靈活使用衣架，例如襯衫、裙子、褲子及短裙。
獨特的 Hang&Lock 緊鎖衣架裝置能夠鎖定掛熨架，增加穩定性，更方便燙衣，甚至可使用自己的衣架。
設定所需蒸氣級量，以達到對於不同衣物的最佳效果。環保模式可讓您在不影響效果的情況下節省能源。
1.2 公升可拆式水箱設有特別的注水口，更符合衛生
經常使用簡單的除鈣解決方案，延長產品的使用壽命。
褶痕壓熨器讓您更輕鬆燙出褶痕。
熱蒸氣能殺滅多達 99.9% 的衣物細菌，有助延遲清洗或乾洗的時間*。
蒸氣噴嘴持續噴射出強力蒸氣，只需幾下便可去除縐褶。
內設隔熱手套為您使用掛熨機時保護您的雙手。
強效的蒸氣可去除煙味、食物味及體味
掛熨機可安全用於所有衣物，是熨平精緻布料（如絲綢）的首選。
方便使用
內附配件
快速燙平縐褶
除垢管理
尺寸及重量
技術