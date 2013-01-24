以蒸氣呵護您的精緻衣物

全新的 ClearTouch Air 蒸氣掛熨機配備創新的 AirStretch 吸貼熨衣技術及強大的蒸氣，讓您一次過獲得更佳熨衣效果。吸力可輕柔地伸展衣物，輕鬆安全地去除縐褶。 查看各種好處