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ClearTouch Air

蒸氣掛熨機

GC568/60
  • 以蒸氣呵護您的精緻衣物 以蒸氣呵護您的精緻衣物 以蒸氣呵護您的精緻衣物
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    ClearTouch Air 蒸氣掛熨機

    GC568/60

    以蒸氣呵護您的精緻衣物

    全新的 ClearTouch Air 蒸氣掛熨機配備創新的 AirStretch 吸貼熨衣技術及強大的蒸氣，讓您一次過獲得更佳熨衣效果。吸力可輕柔地伸展衣物，輕鬆安全地去除縐褶。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,998.00
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    全新的 ClearTouch Air 蒸氣掛熨機配備創新的 AirStretch 吸貼熨衣技術及強大的蒸氣，讓您一次過獲得更佳熨衣效果。吸力可輕柔地伸展衣物，輕鬆安全地去除縐褶。 查看各種好處

    以蒸氣呵護您的精緻衣物

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      以蒸氣呵護您的精緻衣物

      配備創新的 AirStretch 吸貼熨衣技術

      • 2200 瓦，AirStretch 吸貼熨衣技術
      • 肩型衣架，Hang&Lock
      • 3 檔蒸煮
      • SmartFlow 智能導熱熨壓板
      AirStretch 吸貼熨衣技術讓您輕鬆燙衣，效果更佳

      AirStretch 吸貼熨衣技術讓您輕鬆燙衣，效果更佳

      憑藉創新的 AirStretch 吸貼熨衣技術，讓您更快獲得更佳的熨衣效果。此項創新的技術使用可調校的吸力，輕柔地伸展衣物，同時保持深入的蒸氣滲透，有助您單手獲得更佳的熨衣效果。

      SmartFlow 智能導熱熨壓板，效果更佳

      SmartFlow 智能導熱熨壓板，效果更佳

      由於適當的蒸氣量為蒸氣底板加熱，SmartFlow 技術確保更佳的熨衣效果，讓蒸氣底板為所有衣物保持最佳、安全的溫度，同時有效地防止水跡。此技術的特點是尊貴的黃金陶瓷塗層，提供更順滑、防刮及防侵蝕功效。

      肩形衣架

      肩形衣架

      為更容易熨平肩膀部位和改善熨衣效果，智能 3D 布套更貼合衣物，在熨衣時提供支撐。3D 布套可以移除，讓您可因應不同類型的衣物靈活使用衣架，例如襯衫、裙子、褲子及短裙。

      獨特的 Hang&Lock 緊鎖衣架裝置令燙衣過程更穩定

      獨特的 Hang&Lock 緊鎖衣架裝置令燙衣過程更穩定

      獨特的 Hang&Lock 緊鎖衣架裝置能夠鎖定掛熨架，增加穩定性，更方便燙衣，甚至可使用自己的衣架。

      3 段蒸氣量，包括環保模式

      3 段蒸氣量，包括環保模式

      設定所需蒸氣級量，以達到對於不同衣物的最佳效果。環保模式可讓您在不影響效果的情況下節省能源。

      可拆式透明水箱，設有衛生的蒸氣入口

      可拆式透明水箱，設有衛生的蒸氣入口

      1.2 公升可拆式水箱設有特別的注水口，更符合衛生

      容易清洗的除垢功能

      容易清洗的除垢功能

      經常使用簡單的除鈣解決方案，延長產品的使用壽命。

      褶痕壓熨器讓您更輕鬆燙出褶痕

      褶痕壓熨器讓您更輕鬆燙出褶痕

      褶痕壓熨器讓您更輕鬆燙出褶痕。

      蒸氣能殺滅多達 99.9% 的細菌*

      蒸氣能殺滅多達 99.9% 的細菌*

      熱蒸氣能殺滅多達 99.9% 的衣物細菌，有助延遲清洗或乾洗的時間*。

      特強力蒸氣

      特強力蒸氣

      蒸氣噴嘴持續噴射出強力蒸氣，只需幾下便可去除縐褶。

      隔熱手套為您使用掛熨機時帶來額外保護

      隔熱手套為您使用掛熨機時帶來額外保護

      內設隔熱手套為您使用掛熨機時保護您的雙手。

      去除煙味、食物味及體味

      去除煙味、食物味及體味

      強效的蒸氣可去除煙味、食物味及體味

      可安全用於精緻布料，如絲綢

      可安全用於精緻布料，如絲綢

      掛熨機可安全用於所有衣物，是熨平精緻布料（如絲綢）的首選。

      技術規格

      • 方便使用

        電線長度
        1.6  米
        水箱容量
        1200  毫升
        Hang&Lock
        可拆式水箱
        可在使用時隨時加水
        可在所有可熨衣物上安全使用
        包括精細布料，例如絲質
        底板名稱
        • SmartFlow 智能導熱熨壓板
        • 加大蒸氣熨壓板
        特別注水口
        加倍衛生
        可用自來水

      • 內附配件

        掛熨架
        隔熱手套為您帶來額外保護
        褶痕壓燙器
        肩形衣架

      • 快速燙平縐褶

        持續蒸氣
        42  克/分鐘
        功率
        2200  瓦
        隨時候命
        <1  分鐘
        多段蒸氣量調節
        3  級數
        電壓
        240  伏

      • 除垢管理

        除鈣和清洗
        便於清潔

      • 尺寸及重量

        包裝尺寸（寬x高x長）
        40x45x33.3  厘米
        產品尺寸（寬x高x長）
        33 x 182 x 33  厘米
        總重量（連包裝）
        6.18  千克
        熨斗重量
        4.24  千克

      • 技術

        AirStretch 吸貼熨衣技術

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          • * 經 8 分鐘的蒸氣時間測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、 「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。

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