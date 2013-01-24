水箱沒水時，蒸氣掛熨機會自動切換至待機模式，即使忘記關機亦無需擔心。
掛熨機需要定期除垢以確保蒸氣的性能。我們革新的引擎有效防止水垢堆積，提供持久蒸氣效能。
蒸氣熨壓板主動加熱，帶來更好的去皺效果，全無水點。OptimalTEMP 免調校溫控技術保證不燙損所有可熨的物料。
蒸氣喉管令蒸汽變得安全及健康。由於我們非常重視您家人的安全和健康，因此蒸氣喉管物料中不含 PVC。
熱蒸氣能殺滅多達 99.9% 的細菌*，使衣物煥然一新，有助延遲清洗或乾洗的時間，節省金錢同時令衣物更耐穿。
掛熨機機頭的三重精準底板前端能觸及多個細微部位如領口、肩膀、鈕與鈕之間，令整體效果更超卓。
滑輪讓用戶可以輕鬆地將直立式蒸氣掛熨機傾斜，並隨處移動。
創新的雙重加熱技術可在底部即時產生蒸氣，並於掛熨機機頭再加熱，以產生滲透力極強的蒸氣，帶來出色的去皺效果，全無水點。
強力蒸氣噴射高達 90 克，直達衣物深層，每分鐘持續輸出高達 35 克的蒸氣，助您輕鬆熨平縐褶，去皺效果出色。
熨板可以傾斜 30°，熨衣時更感穩固舒適，讓衣物眼前一亮。衣架狀的設計能顧及衣服的肩膀線，為您塑造出衣服原有的裁形。熨板配有快乾蓋，可增強蒸氣的滲透性和透氣度。具有高耐熱性，持久耐用。
長按手柄上的蒸氣調節按鈕可配合不同衣料變更蒸氣強度，十分簡單！設定所需蒸氣級別，依據不同衣料發揮最佳效果。處理較薄的衣物時能減少蒸氣量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用強效設定。使用 ECO 模式節省電力消耗。
技術
快速熨平縐褶
方便使用
儲存
內附配件
尺寸及重量
保證
綠色效益