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壓力式蒸氣熨斗

GC7430
  • 快速及強力燙衣 快速及強力燙衣 快速及強力燙衣
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    壓力式蒸氣熨斗

    GC7430

    快速及強力燙衣

    7400 系列專為加快整個熨衣過程而設計，2 分鐘內即可準備就緒。壓力式強力蒸氣 GC7430/02 可更深入地滲透衣物纖維，達到加速熨衣的效果，而特大注水口則可讓您隨時快捷輕鬆加水。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$3,388.00
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    快速及強力燙衣

    7400 系列專為加快整個熨衣過程而設計，2 分鐘內即可準備就緒。壓力式強力蒸氣 GC7430/02 可更深入地滲透衣物纖維，達到加速熨衣的效果，而特大注水口則可讓您隨時快捷輕鬆加水。 查看各種好處

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      持續蒸氣輸出高達 120 克/分鐘

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      可隨時向水箱注水，甚至在熨燙衣服時

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      獨立水箱能使您在任何時候向水箱注水，甚至在熨燙衣服時，無需等待。

      輕巧熨斗便於輕鬆熨燙

      熨斗只有 1.2 千克，熨燙更加簡易和輕鬆。

      技術規格

      • 快速及強力去除縐褶

        底板
        SteamGlide
        持續蒸氣輸出
        持續蒸氣輸出
        120  克/分鐘
        強力蒸氣噴射
        150  克
        垂直蒸氣噴射
        蒸氣壓力
        高達 4.5  Bar
        蒸氣調節設定
        全方位蒸氣熨貼功能
        功率
        2400  瓦

      • 方便使用

        水箱容量
        1000  毫升
        注水和排水
        特大注水孔
        隨時注水
        加熱時間
        2  分鐘
        軟管收藏
        軟管夾
        電源線長度
        1.8  米
        電線自由度（旋轉）
        180 度電線自由移動
        軟管長度
        1.7  米

      • 持續性

        自動節能
        減少20% 能源消耗

      • 鈣化管理

        自來水適用
        鈣化清洗設計
        抗鈣系統 + 清洗

      • 技術規格

        電壓
        220 - 240  伏
        產品尺寸
        42.9 x 40 x 20.6  厘米
        熨斗重量
        1.2  千克
        熨斗 + 底座重量
        4.5  千克

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