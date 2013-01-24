快速及強力燙衣
7400 系列專為加快整個熨衣過程而設計，2 分鐘內即可準備就緒。壓力式強力蒸氣 GC7430/02 可更深入地滲透衣物纖維，達到加速熨衣的效果，而特大注水口則可讓您隨時快捷輕鬆加水。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
快速及強力燙衣
7400 系列專為加快整個熨衣過程而設計，2 分鐘內即可準備就緒。壓力式強力蒸氣 GC7430/02 可更深入地滲透衣物纖維，達到加速熨衣的效果，而特大注水口則可讓您隨時快捷輕鬆加水。 查看各種好處
快速及強力燙衣
7400 系列專為加快整個熨衣過程而設計，2 分鐘內即可準備就緒。壓力式強力蒸氣 GC7430/02 可更深入地滲透衣物纖維，達到加速熨衣的效果，而特大注水口則可讓您隨時快捷輕鬆加水。 查看各種好處
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快速及強力燙衣
7400 系列專為加快整個熨衣過程而設計，2 分鐘內即可準備就緒。壓力式強力蒸氣 GC7430/02 可更深入地滲透衣物纖維，達到加速熨衣的效果，而特大注水口則可讓您隨時快捷輕鬆加水。 查看各種好處
以壓力蒸氣可加快熨燙速度。即使對於較難熨燙的衣料，亦可深入滲透衣物纖維，熨燙快速而且方便。
強力蒸氣噴射讓您可輕鬆熨平最頑固的縐摺。
由於每次只將少量水注入發熱系統，因此持續蒸氣輸出高達每分鐘 120 克。非常適合徹底和快速去除縐褶。
永久抗鈣化系統可防止鈣化物積聚，確保更好地保護熨斗
本系列熨斗可在 2 分鐘內供隨時使用。
獨立水箱能使您在任何時候向水箱注水，甚至在熨燙衣服時，無需等待。
熨斗只有 1.2 千克，熨燙更加簡易和輕鬆。
快速及強力去除縐褶
方便使用
持續性
鈣化管理
技術規格