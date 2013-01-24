更快、更輕鬆的燙衣體驗
全靠創新的 OptimalTEMP 免調校控溫技術，無需調校溫度便可輕鬆熨衣。設計小型輕巧，方便存放和攜帶。Pure Steam 99% 防鈣化，令熨斗使用壽命加長 5 倍 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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現在，您可熨牛仔褲以至絲質衣物均輕鬆自如，不需調校溫度。保證在所有可熨衣物上不會出現熨焦情況。革命性的科技，配備 1) 先進溫控處理器，準確操控底板溫度。無需調校溫度 2) Compact ProVelocity 蒸氣引擎提供更多蒸氣，以更迅速地熨衣。熨斗設計輕巧，更容易存放
使用 ECO 環保模式，可減少蒸氣量，您可節省能源而無須犧牲熨衣效果。如要更快熨衣，可切換至強力蒸氣噴射模式，產生更多蒸氣。
更多蒸氣，熨衣過程就更快。 持續的強力蒸氣可穿透衣物布料深處，使熨衣過程更快，效果更佳。蒸氣強度可以調節，滿足您的需要。
您的蒸氣熨斗專為使用自來水而設。熨衣期間，如果出現缺水的情況，您可輕易地在熨衣時加水，無須等待，亦不用關閉熨斗。
您的蒸氣熨斗備有安全便攜鎖。您可安全地把熨斗鎖定於底座，更加安全，減少接觸到發熱底板的風險，您亦可更輕便地攜帶蒸氣熨斗。
Philips 創新的 OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證在所有可熨衣物上不會出現燒焦情況。在熨衣期間無須把熨斗放回底座，只需把發熱的熨斗底板放直接在衣物或棉質熨板外罩上，而不用額外的擺放配件，不會損毀任何的可熨衣物及熨板。讓您輕鬆熨衣，省時省力。
如果數分鐘內沒有使用產品，安全自動斷電功能便會自動將其關閉，並節省電力。
我們的 5 星級熨斗底板配以氧化鈦金屬塗層，高度防刮，帶來順滑的熨燙體驗。
多得 1.5 公升的水箱容量，您可連續使用熨斗 2 小時而中途無需加水。大注水孔令注水速度加快。您可以利用水龍頭或水壺 / 大水樽為這個壓力式蒸氣熨斗注水。
強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
蒸氣熨斗經過獨立的紡織專家機構測試與認證，證明其優良的熨衣性能，例如 DWI、IWTO 和 Woolmark。Woolmark Apparel Care 計劃幫助消費者識別由 The Woolmark Company 認可可以使用在羊毛產品的洗衣產品。設有 OptimalTEMP 免調校溫控技術的 Philips 蒸氣熨斗是目前唯一獲得 Woolmark 黃金標準的品牌。您可以放心使用我們的產品，因為獲 Woolmark 認可的服裝護理產品都適合用於羊毛衣物。
小巧設計，方便擺放。無須再擔心空間問題！體積輕盈，便於攜帶。此款輕巧熨斗將使您熨衫感覺更加舒適。
PureSteam 濾鈣盒可移除自來水 99% 的水垢，確保蒸氣持續輸出，避免鈣化物污垢留在衣物上。
配件
防鈣化管理
方便使用
快速及強力去縐
持續性
技術規格