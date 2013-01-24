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PerfectCare Pure

壓力式蒸氣熨斗

GC7635/30
1 獎項
  • 更快、更輕鬆的燙衣體驗 更快、更輕鬆的燙衣體驗 更快、更輕鬆的燙衣體驗
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    PerfectCare Pure 壓力式蒸氣熨斗

    GC7635/30
    1 獎項

    更快、更輕鬆的燙衣體驗

    全靠創新的 OptimalTEMP 免調校控溫技術，無需調校溫度便可輕鬆熨衣。設計小型輕巧，方便存放和攜帶。Pure Steam 99% 防鈣化，令熨斗使用壽命加長 5 倍 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,998.00

    PerfectCare Pure 壓力式蒸氣熨斗

    更快、更輕鬆的燙衣體驗

    全靠創新的 OptimalTEMP 免調校控溫技術，無需調校溫度便可輕鬆熨衣。設計小型輕巧，方便存放和攜帶。Pure Steam 99% 防鈣化，令熨斗使用壽命加長 5 倍 查看各種好處

    更快、更輕鬆的燙衣體驗

    全靠創新的 OptimalTEMP 免調校控溫技術，無需調校溫度便可輕鬆熨衣。設計小型輕巧，方便存放和攜帶。Pure Steam 99% 防鈣化，令熨斗使用壽命加長 5 倍 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,998.00

    PerfectCare Pure 壓力式蒸氣熨斗

    更快、更輕鬆的燙衣體驗

    全靠創新的 OptimalTEMP 免調校控溫技術，無需調校溫度便可輕鬆熨衣。設計小型輕巧，方便存放和攜帶。Pure Steam 99% 防鈣化，令熨斗使用壽命加長 5 倍 查看各種好處

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      更快、更輕鬆的燙衣體驗

      無需調校熨斗溫度

      • 最高 5 bar 壓力
      • 240 克強力蒸氣噴射
      • 便攜鎖
      • 1.5 公升固定水箱
      熨牛仔褲以至絲質衣物，輕鬆自如，無需調校溫度

      熨牛仔褲以至絲質衣物，輕鬆自如，無需調校溫度

      現在，您可熨牛仔褲以至絲質衣物均輕鬆自如，不需調校溫度。保證在所有可熨衣物上不會出現熨焦情況。革命性的科技，配備 1) 先進溫控處理器，準確操控底板溫度。無需調校溫度 2) Compact ProVelocity 蒸氣引擎提供更多蒸氣，以更迅速地熨衣。熨斗設計輕巧，更容易存放

      節能 ECO 模式

      節能 ECO 模式

      使用 ECO 環保模式，可減少蒸氣量，您可節省能源而無須犧牲熨衣效果。如要更快熨衣，可切換至強力蒸氣噴射模式，產生更多蒸氣。

      最高 5 bar 壓力

      最高 5 bar 壓力

      更多蒸氣，熨衣過程就更快。 持續的強力蒸氣可穿透衣物布料深處，使熨衣過程更快，效果更佳。蒸氣強度可以調節，滿足您的需要。

      可以使用自來水，熨衣時可隨時加水

      可以使用自來水，熨衣時可隨時加水

      您的蒸氣熨斗專為使用自來水而設。熨衣期間，如果出現缺水的情況，您可輕易地在熨衣時加水，無須等待，亦不用關閉熨斗。

      安全地把熨斗鎖定於底座

      安全地把熨斗鎖定於底座

      您的蒸氣熨斗備有安全便攜鎖。您可安全地把熨斗鎖定於底座，更加安全，減少接觸到發熱底板的風險，您亦可更輕便地攜帶蒸氣熨斗。

      安全擺放發熱的底板於熨板上

      安全擺放發熱的底板於熨板上

      Philips 創新的 OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證在所有可熨衣物上不會出現燒焦情況。在熨衣期間無須把熨斗放回底座，只需把發熱的熨斗底板放直接在衣物或棉質熨板外罩上，而不用額外的擺放配件，不會損毀任何的可熨衣物及熨板。讓您輕鬆熨衣，省時省力。

      全自動斷電確保安全及節能

      全自動斷電確保安全及節能

      如果數分鐘內沒有使用產品，安全自動斷電功能便會自動將其關閉，並節省電力。

      我們最佳的熨斗底板

      我們最佳的熨斗底板

      我們的 5 星級熨斗底板配以氧化鈦金屬塗層，高度防刮，帶來順滑的熨燙體驗。

      1.5 公升水箱，熨衣長達 2 小時

      1.5 公升水箱，熨衣長達 2 小時

      多得 1.5 公升的水箱容量，您可連續使用熨斗 2 小時而中途無需加水。大注水孔令注水速度加快。您可以利用水龍頭或水壺 / 大水樽為這個壓力式蒸氣熨斗注水。

      達 240 克強力蒸氣噴射

      強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。

      經獨立紡織專家測試與認證

      蒸氣熨斗經過獨立的紡織專家機構測試與認證，證明其優良的熨衣性能，例如 DWI、IWTO 和 Woolmark。Woolmark Apparel Care 計劃幫助消費者識別由 The Woolmark Company 認可可以使用在羊毛產品的洗衣產品。設有 OptimalTEMP 免調校溫控技術的 Philips 蒸氣熨斗是目前唯一獲得 Woolmark 黃金標準的品牌。您可以放心使用我們的產品，因為獲 Woolmark 認可的服裝護理產品都適合用於羊毛衣物。

      最小型輕巧的壓力式蒸氣熨斗

      小巧設計，方便擺放。無須再擔心空間問題！體積輕盈，便於攜帶。此款輕巧熨斗將使您熨衫感覺更加舒適。

      99% 防鈣化，配備 PureSteam 濾鈣盒

      PureSteam 濾鈣盒可移除自來水 99% 的水垢，確保蒸氣持續輸出，避免鈣化物污垢留在衣物上。

      技術規格

      • 配件

        額外一個濾鈣盒

      • 防鈣化管理

        鈣化清洗提示
        防鈣化清洗功能
        • 去除礦物質的水
        • PureSteam 濾鈣盒
        自來水適用

      • 方便使用

        電線自由度（旋轉）
        180 度電線自由移動
        電線儲藏格
        電線導引夾
        加熱時間
        2  分鐘
        喉管長度
        1.6  米
        喉管收藏
        喉管收藏格
        電源線長度
        1.8  米
        隨時注水
        適用於各種衣物
        即使是精緻如絲綢的衣物
        自動斷電安全裝置
        儲存解決方案
        便攜鎖
        水箱容量
        1500  毫升
        注水和排水
        特大注水孔

      • 快速及強力去縐

        持續蒸氣輸出
        120  克/分鐘
        OptimalTEMP 免調校溫控技術
        功率
        2400  瓦
        安全擺放
        底板
        T-ionicGlide 鈦離子不鏽鋼
        強力蒸氣噴射
        240  克
        全方位蒸氣熨貼功能
        蒸氣調節設定
        垂直蒸氣噴射
        快速蒸氣噴射
        壓力
        最高 5 bar

      • 持續性

        省電模式

      • 技術規格

        包裝尺寸
        40 x 23 x 28  厘米
        產品尺寸
        35.4 x 19.3 x 22.4  厘米
        熨斗重量
        1.2  千克
        熨斗 + 底座重量
        （有一個濾鈣盒） 3.19  千克

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