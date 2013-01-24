輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速*
Philips PerfectCare Compact 熨斗能持續輸出強力蒸氣，帶來更快速的熨燙速度。採用 OptimalTEMP 技術，無需因應衣物而調節溫度。熨斗設計小巧輕盈，容易存放。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速*
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輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速*
Philips PerfectCare Compact 熨斗能持續輸出強力蒸氣，帶來更快速的熨燙速度。採用 OptimalTEMP 技術，無需因應衣物而調節溫度。熨斗設計小巧輕盈，容易存放。 查看各種好處
運用革命性的技術，為您帶來超快速的熨衣效果。強勁而持續的蒸氣，即使最頑強的褶痕也能簡單解決，而熨厚的物料也能快速輕鬆處理。加上需要時可以選擇額外蒸氣加壓，最適合垂直蒸氣熨衣或處理頑固褶痕時使用。
具備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，不需浪費時間更改溫度設定、等待溫度調整或預先整理衣服。有了溫度和持續強力蒸氣的完美組合，可熨牛仔褲以至絲質布料等物料，保證不會燙損衣物。
創新的 OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不燙損所有可熨的物料。就和不燙損物料的保證一樣，這也代表可直接將熨斗底板放在棉質熨衣板上，而不造成任何損害。由於不需要經常拿放熨斗，因此可減少手腕不適感。
水箱容量高達 1.5 公升，可連續使用 1.5 小時而無需中途加水。透明水箱設計更讓您輕易查看剩餘水量。需要添水時，較大尺寸的注水孔也令注水更為便利。您可以直接用水龍頭，或從水壺 / 大水樽注水。
定期除垢有助保養熨斗，確保蒸汽發揮如常。智能除鈣系統集除垢與清潔功能於一身，可延長壓力式蒸氣熨斗的使用壽命。產品需要清潔和除垢時，會發出燈光和聲效提示。只需把熨斗放到智能除鈣容器上則可啟動程序。僅需 2 分鐘已可完成收集髒水污垢程序，髒水收集完畢後，蒸氣引擎會隨之發出「嗶」一聲以示可再次使用。
全賴革命性的 ProVelocity 技術，Philips 的蒸氣熨斗比以往更為輕巧。小巧尺寸與熨衣板完美配搭，便於攜帶。無須再擔心空間問題！
SteamGlide 底板既耐用又防粘，而且防刮花性能良好，熨衣順滑流暢。與鋁製底板相比更易於清洗。
此蒸氣熨斗附有安全便攜鎖，可將熨斗安全固定在底座上，不用擔心滑動或有人觸摸炙熱底板，因此可在屋內安全簡單拿動、使用和存放。
ECO 模式可讓您節能，而不會減低熨衣結果。使用 ECO 模式，蒸氣量會減少，但仍有足夠的蒸氣可熨所有衣物。
技術
快速熨平縐褶
方便使用
除垢管理
內附配件
儲存
尺寸及重量
保證
綠色效益
防鈣化管理