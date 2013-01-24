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PerfectCare Compact

蒸氣熨斗

GC7846/86
  • 輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速* 輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速* 輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速*
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    PerfectCare Compact 蒸氣熨斗

    GC7846/86

    輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速*

    強勁的持續蒸汽能讓熨衣程序更得心應手；利用 OptimalTEMP 技術直接熨衣，無需另行調校溫度；產品纖巧輕盈，方便使用儲藏。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,498.00

    PerfectCare Compact 蒸氣熨斗

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      • 高達 420 克強力蒸氣噴射
      • 1.5 公升水箱容量
      • 便攜鎖
      強勁蒸氣能夠有效去除褶痕

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      OptimalTEMP 免調校溫控技術，無需設定溫度

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      備有 OptimalTEMP 技術，無論是熨燙絲綢或牛仔布料，均無需設定或調整溫度。您從此無需再預先分類衣物或等待熨斗達至合適溫度，便可隨時熨燙任何布料。

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      特大水箱，更長的使用時間

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      隨付濾鈣盒 - 無需額外成本購買瀘盒

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      使用 ECO 模式節能

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      產品纖巧輕盈，方便在熨板上使用，並易於存放。獨家的 ProVelocity 技術使蒸氣引擎更細小精巧。

      便攜鎖讓攜帶更加簡便安全

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      便攜鎖讓您可安全地將熨斗鎖定於底座，方便攜帶至家裡任何地方，有助減低意外觸碰灼熱底板的風險。

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      獨特的 SteamGlide 底板可在任何物料上順滑移動，而且防黏底和防刮，清洗更容易。

      技術規格

      • 技術

        適用於所有可熨物料
        不會熨損衣物
        無需設定溫度
        OptimalTEMP 免調校溫控技術
        ProVelocity 蒸氣引擎
        智能控制處理器

      • 快速熨平縐褶

        連續蒸氣
        高達 120  克/分鐘
        電源
        2400  瓦
        壓力
        最高 6.5 bar 壓力
        隨時候命
        2  分鐘
        強力蒸氣噴射
        高達 420  克
        按需要釋放蒸汽
        多段蒸氣強度
        垂直蒸氣噴射
        電壓
        220-240  伏

      • 方便使用

        可在所有可熨衣物上安全使用
        包括精細布料，例如絲質
        底板滑動
        3  星
        底板名稱
        SteamGlide
        水箱容量
        1500  毫升
        電線自由度（旋轉）
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        喉管長度
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        綜合電源插頭
        電源線長度
        1.8  米
        精準蒸氣熨貼設計
        隨時候命
        • 指示燈
        • 聲音指示
        可在使用時隨時加水
        自動斷電安全裝置
        底板防刮
        4  星
        可用自來水

      • 除垢管理

        除鈣和清洗
        智能除鈣
        除鈣提示
        • 明亮
        • 聲音
        • 無需濾鈣盒，無需額外成本

      • 內附配件

        濾鈣盒

      • 儲存

        便攜鎖
        方便移動及安全
        電線儲藏格
        魔術貼固定
        喉管收藏
        喉管收藏格

      • 尺寸及重量

        包裝尺寸（寬x高x長）
        23 x 27.5 x 39.3  厘米
        產品尺寸（寬x高x長）
        19.3x22.3x37.3  厘米
        總重量（連包裝）
        3.85  千克
        熨斗重量
        1.2  千克
        熨斗 + 底座重量
        2.95  千克

      • 保證

        全球 2 年保養

      • 綠色效益

        省電模式
        節省能源*
        30  %
        採用可循環塑膠
        30  %
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

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