持續的強勁蒸氣能輕鬆熨平厚重布料。只需在頑固皺褶上噴射更多蒸汽，即可撫平皺褶。強力蒸氣更能有效處理垂直懸掛的衣物和窗簾。
備有 OptimalTEMP 技術，無論是熨燙絲綢或牛仔布料，均無需設定或調整溫度。您從此無需再預先分類衣物或等待熨斗達至合適溫度，便可隨時熨燙任何布料。
有賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，我們得以保證此熨斗不會熨損任何可熨布料。即使讓熨斗橫放在衣服或熨衣板上，我們都能確保不會造成燒焦或鏡面。
1.5 公升透明水箱讓您可持續使用熨斗 1.5 小時。透明設計方便查看水量，透過特大注水口可輕鬆在水龍頭下入水。
我們的內置智能除鈣系統會在需要時提示您為裝置除鈣。隨付的濾盒令除鈣更容易。這意味著您無需花費額外成本購買濾盒。
節省能源而不影響出色效果。使用 ECO 模式熨燙只需小量蒸汽的衣物，減低能源消耗。
產品纖巧輕盈，方便在熨板上使用，並易於存放。獨家的 ProVelocity 技術使蒸氣引擎更細小精巧。
便攜鎖讓您可安全地將熨斗鎖定於底座，方便攜帶至家裡任何地方，有助減低意外觸碰灼熱底板的風險。
自動斷電功能會在蒸氣熨斗停用幾分鐘後自動將其關閉，不但節能，而且非常安全。
獨特的 SteamGlide 底板可在任何物料上順滑移動，而且防黏底和防刮，清洗更容易。
技術
快速熨平縐褶
方便使用
除垢管理
內附配件
儲存
尺寸及重量
保證
綠色效益