強力又方便，每日使用，快速見效
全新 Philips 8000 Series 讓您快速輕鬆地熨平日常服飾的縐褶；每次熨燙多達 5 件衣物，無需熨衣板。掛熨機可安全用於所有物料，即使是精細衣物，都能保證無亮痕及不熨焦。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
強力又方便，每日使用，快速見效
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強力又方便，每日使用，快速見效
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高達每分鐘 32 克強力蒸氣，每日使用，快速見效。
只需 60 秒即可使用。
只需 3 分鐘便可熨好您的衣物**。導熱熨壓板可防止在衣物上形成水漬，快速見效。
可掛熨衣物或使用加熱熨壓板進行水平熨燙。無需使用熨衣板！
專利的獨特除鈣技術令產品能持久地保持一致的熨燙效能。
StyleMat 助您在掛熨或水平熨燙衣物時更順手。
12 分鐘熨個不停！230 毫升水箱足夠熨燙 5 件衣物或 2 套服裝而無需加水。讓您在出門前快速整理造型！
過去數月，我們尋求更健康、衛生的解決方案。我們的手提式蒸氣掛熨機能殺滅 99.9% 的細菌*。您還可以蒸熨窗簾或床單。
OptimalTemp 免調校溫控技術保證不會出現熨焦。蒸氣掛熨機可安全用於所有布料，是熨平精細布料（如絲綢及茄士咩）的首選。
技術
快速熨平縐褶
方便使用
除垢管理
內附配件
保證
熨衣板保護套