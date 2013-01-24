強力又方便，每日使用，快速見效

全新 Philips 8000 Series 讓您快速輕鬆地熨平日常服飾的縐褶；每次熨燙多達 5 件衣物，無需熨衣板。掛熨機可安全用於所有物料，即使是精細衣物，都能保證無亮痕及不熨焦。 查看各種好處