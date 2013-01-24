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8000 Series

手提式蒸氣掛熨機

GC810/26
  • 強力又方便，每日使用，快速見效 強力又方便，每日使用，快速見效 強力又方便，每日使用，快速見效
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    8000 Series 手提式蒸氣掛熨機

    GC810/26

    強力又方便，每日使用，快速見效

    全新 Philips 8000 Series 讓您快速輕鬆地熨平日常服飾的縐褶；每次熨燙多達 5 件衣物，無需熨衣板。掛熨機可安全用於所有物料，即使是精細衣物，都能保證無亮痕及不熨焦。 查看各種好處

    建議零售價: HK$898.00

    8000 Series 手提式蒸氣掛熨機

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    全新 Philips 8000 Series 讓您快速輕鬆地熨平日常服飾的縐褶；每次熨燙多達 5 件衣物，無需熨衣板。掛熨機可安全用於所有物料，即使是精細衣物，都能保證無亮痕及不熨焦。 查看各種好處

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      技術規格

      • 技術

        適用於所有可熨物料
        不會熨損衣物
        OptimalTEMP 免調校溫控技術

      • 快速熨平縐褶

        2 合 1 功能
        電源
        1600  瓦
        隨時候命
        1  分鐘
        按需要釋放蒸汽
        多段蒸氣量調節
        2  級數
        垂直蒸氣噴射
        電壓
        220  伏

      • 方便使用

        水箱容量
        230  毫升
        防滴漏
        電源線長度
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        隨時候命
        指示燈
        可在使用時隨時加水
        矽膠蒸氣喉管
        適用於所有布料
        包括精細布料，例如絲質

      • 除垢管理

        除鈣和清洗
        除鈣技術
        除鈣技術

      • 內附配件

        毛刷
        StyleMat

      • 保證

        全球 2 年保養

      • 熨衣板保護套

        第三層
        毛氈

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