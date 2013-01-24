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PerfectCare Silence

壓力式蒸氣熨斗

GC9550/02
1 獎項
  • 超快速及寧靜的燙衣 超快速及寧靜的燙衣 超快速及寧靜的燙衣
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    PerfectCare Silence 壓力式蒸氣熨斗

    GC9550/02
    1 獎項

    超快速及寧靜的燙衣

    與家人聚首和觀看電視時也可享受熨衣的樂趣，免受噪音騷擾。Philips PerfectCare Silence 蒸氣熨斗結合強大蒸氣及快速寧靜的熨衣功能。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$3,988.00
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    與家人聚首和觀看電視時也可享受熨衣的樂趣，免受噪音騷擾。Philips PerfectCare Silence 蒸氣熨斗結合強大蒸氣及快速寧靜的熨衣功能。 查看各種好處

    超快速及寧靜的燙衣

    與家人聚首和觀看電視時也可享受熨衣的樂趣，免受噪音騷擾。Philips PerfectCare Silence 蒸氣熨斗結合強大蒸氣及快速寧靜的熨衣功能。 查看各種好處

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      超快速及寧靜的燙衣

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      • 高達 6.5 bar 壓力
      • 350 克強力蒸氣噴射
      • 便攜鎖
      • 1.5 公升拆卸式水箱
      寧靜蒸氣技術：強大的蒸氣體驗，發出極小燥音

      寧靜蒸氣技術：強大的蒸氣體驗，發出極小燥音

      您可以一邊與家人共聚，觀看電視，一邊輕鬆熨衣，不會受到蒸氣聲音騷擾。寧靜蒸氣技術強大的蒸氣體驗，發出極小燥音。蒸氣產生技術配合靜音蒸氣過濾器，不但能消除蒸氣聲音，更能以吸音平台減少底座吸盤發出的噪音。

      熨牛仔褲以至絲質衣物，輕鬆自如，無需設定溫度

      熨牛仔褲以至絲質衣物，輕鬆自如，無需設定溫度

      從此熨牛仔褲以至絲質衣物都輕鬆自如，無需設定溫度。保證在所有可熨衣物上不會出現燒焦情況。革命性科技，配備 1) 先進智能控制處理器，準確操控底板溫度，毋須調校溫度 2) 超強效的渦旋式蒸氣倉提供持續穩定的強勁蒸氣，令熨衣更快捷方便。

      有效簡易除鈣，讓裝置更持久耐用

      有效簡易除鈣，讓裝置更持久耐用

      超持久的蒸氣效能：Philips 獨有的簡易除鈣功能可以有效地去除水垢，延長蒸氣熨斗的使用壽命。熨斗會透過指示燈和聲音執行除鈣。當裝置冷卻的時候，打開簡易除鈣旋鈕，將污水及水垢收集到杯中即可。

      全新 SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

      全新 SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

      全新 SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，容易清洗，是 Philips 最好的底板。

      把熨斗安全地鎖定於底座

      把熨斗安全地鎖定於底座

      您的蒸氣熨斗備有安全便攜鎖。您可把熨斗安全地鎖定於底座，更加安全，減少接觸到發熱底板的風險，您亦可更輕便地攜帶蒸氣熨斗。

      安全擺放發熱的底板於熨板上

      安全擺放發熱的底板於熨板上

      Philips 創新的 OptimalTEMP 科技，保證在所有可熨衣物上不會出現燒焦情況。在熨衣期間毋須把熨斗放回底座，只需把發熱的熨斗底板放直接在衣物或棉質熨板外罩上，而不用額外的擺放配件，不會損毀任何的可熨衣物及熨板。讓您輕鬆熨衣，省時省力。

      全自動斷電確保安全及節能

      全自動斷電確保安全及節能

      如果 5 分鐘沒有使用產品，自動斷電安全功能便會自動將熨斗關閉，節省電力。

      經獨立紡織專家測試與認證

      經獨立紡織專家測試與認證

      蒸氣熨斗經過獨立的紡織專家機構測試與認證，證明其優良的熨衣性能，例如 DWI、IWTO 和 Woolmark。Woolmark Apparel Care 計劃幫助消費者識別由 The Woolmark Company 認可可以使用在羊毛產品的洗衣產品。設有 OptimalTEMP 免調校溫控技術的 Philips 蒸氣熨斗是目前唯一獲得 Woolmark 黃金標準的品牌。您可以放心使用我們的產品，因為獲 Woolmark 認可的服裝護理產品都適合用於羊毛衣物。

      高達 6.5 bar 壓力

      高達 6.5 bar 壓力

      更多蒸氣，熨衣過程就更快。 持續的強力蒸氣可穿透衣物布料深處，使熨衣過程更快，效果更佳。蒸氣強度可以調節，滿足您的需要。

      1.5 公升分離式水箱，熨衣長達 2 小時

      1.5 公升分離式水箱，熨衣長達 2 小時

      水箱可輕易卸下注水，方便注入水。大注水孔令注水速度加快。1.5 公升的容量，令您可連續使用熨斗 2 小時，無須中途加水。

      強力蒸氣噴射達 350 克

      強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。

      技術規格

      • 快速及強力去除縐褶

        OptimalTemp 免調校溫控技術
        壓力
        多達 6.5 bar
        強力蒸氣噴射
        350  克
        底板
        SteamGlide
        安全擺放
        蒸氣調節設定
        垂直蒸氣噴射
        蒸氣輸出控制
        全方位蒸氣熨貼功能
        電源
        2400  瓦

      • 方便使用

        加熱時間
        2  分鐘
        隨時注水
        自動斷電安全裝置
        儲存解決方案
        便攜鎖
        適用於各種衣物
        即使是精緻如絲綢的衣物
        水箱容量
        1500  毫升
        注水和排水
        • 可拆式水箱
        • 特大注水孔
        電源線長度
        1.8  米
        電線儲藏格
        電線儲藏格
        喉管長度
        1.7  米
        管喉收藏
        管喉收藏格
        電線自由度（旋轉）
        180 度電線自由移動

      • 持續性

        省電模式

      • 鈣化管理

        自來水適用
        防鈣化清洗設計
        輕鬆除鈣系統

      • 技術規格

        熨斗重量
        1.2  千克
        熨斗 + 底座重量
        5.1  千克
        產品尺寸
        28.3 x 26.3 x 42.4  厘米
        包裝尺寸
        33.5 x 30.5 x 49.1  厘米
        電壓
        220 - 240  伏

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