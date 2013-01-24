主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

Viva Collection

電熱水煲

HD4676/20
為本產品尋找支援
1 獎項
  • 只煲滾您所需的分量 只煲滾您所需的分量 只煲滾您所需的分量
    -{discount-value}
    2 year worldwide guarantee

    Viva Collection 電熱水煲

    HD4676/20
    為本產品尋找支援

    只煲滾您所需的分量

    這款設計時尚的 Philips 電熱水煲具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，讓您只煲您所需的份量。可輕易地節省高達 66% 的電力，從而減少對環境所造成的影響 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$388.00
    尋找相似產品

    Viva Collection 電熱水煲

    只煲滾您所需的分量

    這款設計時尚的 Philips 電熱水煲具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，讓您只煲您所需的份量。可輕易地節省高達 66% 的電力，從而減少對環境所造成的影響 查看各種好處

    類似產品

    See all kettle

      只煲滾您所需的分量

      這款電熱水煲節省高達 66% 的電力

      • 1.0 公升 2400 瓦
      • 以杯為單位水位顯示
      • 銀色 黑色
      • 易揭壼蓋
      以杯為單位的水位顯示，只煲滾您所需要的份量

      以杯為單位的水位顯示，只煲滾您所需要的份量

      讓消費者煲滾所需要的份量，可節省 66% 能源和水，支持環境保護。

      易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗

      易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗

      易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗，還可避免接觸到蒸氣。

      平面發熱線底盤可快速煲水及容易清潔

      平面發熱線底盤可快速煲水及容易清潔

      Philips 電熱水煲的不鏽鋼平面發熱底盤，煲水速度快、清理容易。

      雙重抗鈣化防水垢過濾網為您提供清純的飲用水

      雙重抗鈣化防水垢過濾網為您提供清純的飲用水

      雙重抗鈣化防水垢過濾網為您提供清純的飲用水及更清潔的電熱水煲。

      當水煲滾時，會有水滾鈴聲提示

      當水煲滾時，會有水滾鈴聲提示

      水滾時發出鈴聲提示。

      無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置

      無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置

      無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置。

      當電熱水煲啟動，指示燈會亮著

      當電熱水煲啟動，指示燈會亮著

      設置紅燈開/關掣，清楚提示電熱水煲正在操作。

      兩側均有清晰水位顯示

      兩側均有清晰水位顯示

      Philips 電熱水煲兩側均有清晰水位顯示，不論是慣用左手或右手都可輕鬆使用。

      電線捲座，收藏方便

      電線捲座，收藏方便

      電線可捲在底座下，令電熱水煲容易藏於廚房內。

      多重安全設計

      多重安全設計避免煲乾水情況，完成後會自動關閉。

      技術規格

      • 設計規格

        材料
        • 發熱線底盤：不鏽鋼
        • 外殼：聚丙烯 / ABS
        • 開關及工具夾：聚丙烯
        顏色
        銀色/黑色

      • 一般規格

        無線
        防滑腳墊
        人體工學設計手柄
        簡易注水口
        揭蓋幅度特大
        電線儲藏格
        自動斷電裝置
        煲乾水防過熱設計
        360° 旋轉底座
        蓋子與注水口
        平面發熱線底盤

      • 技術規格

        容量
        1.0  L
        電源
        2400  瓦
        電線長度
        0.75  米
        電壓
        220-240  伏
        頻率
        50-60  Hz

      • 尺寸

        産品尺寸（寬x深x高）
        16.2x21.6x21.9  厘米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        22x18.1x27.5  厘米

      • 服務

        全球 2 年保養

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          獎項

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記