只煲滾您所需的分量
這款設計時尚的 Philips 電熱水煲具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，讓您只煲您所需的份量。可輕易地節省高達 66% 的電力，從而減少對環境所造成的影響 查看各種好處
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只煲滾您所需的分量
這款設計時尚的 Philips 電熱水煲具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，讓您只煲您所需的份量。可輕易地節省高達 66% 的電力，從而減少對環境所造成的影響 查看各種好處
讓消費者煲滾所需要的份量，可節省 66% 能源和水，支持環境保護。
易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗，還可避免接觸到蒸氣。
Philips 電熱水煲的不鏽鋼平面發熱底盤，煲水速度快、清理容易。
雙重抗鈣化防水垢過濾網為您提供清純的飲用水及更清潔的電熱水煲。
水滾時發出鈴聲提示。
無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置。
設置紅燈開/關掣，清楚提示電熱水煲正在操作。
Philips 電熱水煲兩側均有清晰水位顯示，不論是慣用左手或右手都可輕鬆使用。
電線可捲在底座下，令電熱水煲容易藏於廚房內。
多重安全設計避免煲乾水情況，完成後會自動關閉。
設計規格
一般規格
技術規格
尺寸
服務