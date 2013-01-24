只煲滾您所需的分量
這款設計時尚的 Philips 電熱水煲 HD4677/20 具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，讓您只煲您所需的份量。可輕易地節省高達 66% 的電力，從而減少您對環境所造成的影響。 查看各種好處
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只煲滾您所需的分量
這款設計時尚的 Philips 電熱水煲 HD4677/20 具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，讓您只煲您所需的份量。可輕易地節省高達 66% 的電力，從而減少您對環境所造成的影響。 查看各種好處
讓消費者煲滾所需要的份量，可節省 66% 能源和水，支持環境保護。
易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗，還可避免接觸到蒸氣。
Philips 電熱水煲的不鏽鋼平面發熱底盤，煲水速度快、清理容易。
水滾時發出鈴聲提示。
電線可捲在底座下，令電熱水煲容易藏於廚房內。
設置紅燈開/關掣，清楚提示電熱水煲正在操作。
Philips 電熱水煲兩側均有清晰水位顯示，不論是慣用左手或右手都可輕鬆使用。
無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置。
噴口上可拆除的超微細過濾網可將所有大於 200 微米的顆粒隔除，確保你倒進杯子的水是乾淨的。
多重安全設計避免煲乾水情況，完成後會自動關閉。
設計規格
一般規格
技術規格
尺寸
服務