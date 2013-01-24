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電飯煲

HD4768
  • 不再是家常便飯 不再是家常便飯 不再是家常便飯
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    電飯煲

    HD4768

    不再是家常便飯

    Philips Healthy Variety 電飯煲 HD4768/00 可提供無與倫比的烹調功能，創新的 Smartouch 面板不但能指導您烹調和使用專用配件，而且還能每天為您的家人烹製出多樣化的健康美食。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,598.00
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    Philips Healthy Variety 電飯煲 HD4768/00 可提供無與倫比的烹調功能，創新的 Smartouch 面板不但能指導您烹調和使用專用配件，而且還能每天為您的家人烹製出多樣化的健康美食。 查看各種好處

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      不再是家常便飯

      能烹調 20 種美食的電飯煲

      • Healthy Variety
      • 10 量杯
      超厚內鍋，使熱力更均勻

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      超厚鑄鋁合金內鍋，再配合內塗層，確保産生高溫加熱並使內鍋均勻導熱

      6 種米飯烹調功能

      6 種米飯烹調功能

      米飯選擇包括白米飯、快煮白米飯、小份白米飯、糯米飯、什錦飯和湯飯。

      14 種烹調程式，能烹調多樣化健康菜餚

      14 種烹調程式，能烹調多樣化健康菜餚

      具備 14 種多樣化烹調程式，包括稠粥、稀粥、八寶粥、意大利粉、什菜湯、老火湯、乳酪、綠豆沙、甘筍蛋糕、蘿蔔糕、燕麥蛋糕；燉、蒸、蘿蔔糕、芋頭糕。

      營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時

      營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時

      保溫功能可將米飯或食物長時間保溫，而無損食物的營養和美味。完成烹調後，電飯煲將自動切換至保溫程式

      導向式圖像和聲響指南

      導向式圖像和聲響指南

      在準備和烹調過程中，每種烹調程式都將採用導向式圖像和聲響指南。用戶只需按照屏幕上的說明進行操作即可。它提供了三種語言的文字指南設定選項。

      專用配件

      專用配件

      它配備了適合獨特烹調程式的專用配件，如乳酪 可以將分離式設計的蒸架單獨作為支架，以滿足各種不同的烹調需求。所有配件都可以堆疊，方便儲存。

      設有隔熱把手內鍋, 便於取放

      設有隔熱把手內鍋, 便於取放

      烹調不同的美食時，可輕鬆拿取內鍋。

      人工智能控制，能烹調新鮮而有營養的膳食

      電腦化的加熱軟件和溫度控制，讓您以不同的烹調程式實現最佳烹調效果

      背光 LCD，可顯示文字和圖案

      背光 LCD，可清楚指示烹調狀態。它顯示文字和圖案，引導用戶使用所有烹調步驟。

      可拆式可清洗內上蓋

      需要經常清洗內層上蓋，以避免產生氣味。只需簡易拆下內層上蓋，徹底清洗即可。

      技術規格

      • 一般規格

        人工智能控制
        6 種米飯烹調程式
        14 種烹調功能
        米飯再加熱功能
        烹調小量米飯
        12 小時保溫
        快煮白米
        導向式指南
        背光燈液晶屏
        時間掣容易操作
        特厚耐用內鍋，確保均勻受熱
        Ultralife 不黏底塗層
        內鍋設有手挽
        先進的上蓋設計
        專用烹調配件
        可拆式內上蓋
        防溢氣孔
        活動式手柄，方便攜帶
        分離式電線，方便收藏
        斷電時記憶備份
        水位顯示

      • 設計規格

        顏色
        白色外殼，橙色板面
        深度
        390  毫米
        高度
        250  毫米
        機身材料
        PP
        重量 (含包裝)
        7.4  千克
        產品重量
        5.2  千克
        寬度
        287  毫米

      • 配件

        量杯
        飯勺
        湯勺
        乳酪杯

      • 技術規格

        容量
        1.8/10  公升/量杯
        電線長度
        1.0  米
        頻率
        50  Hz
        內鍋容量
        5
        電壓
        220-240 (東盟)/220 (中國)  伏
        瓦數
        900 (東盟)/825 (中國)  瓦

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 分離式蒸架
      • 乳酪鍋

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