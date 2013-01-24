格內其他項目
- 分離式蒸架
- 雙重燉鍋
- 乳酪鍋
不再是家常便飯
Philips Healthy Variety 電飯煲 HD4777/00 可提供無與倫比的烹調功能，創新的 Smartouch 面板不但能指導您烹調和使用專用配件，而且還能每天為您的家人烹製出多樣化的健康美食。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips Healthy Variety 電飯煲 HD4777/00 可提供無與倫比的烹調功能，創新的 Smartouch 面板不但能指導您烹調和使用專用配件，而且還能每天為您的家人烹製出多樣化的健康美食。 查看各種好處
超厚鑄鋁合金內鍋，再配合內塗層，確保産生高溫加熱並使內鍋均勻導熱
米飯選擇包括白米、快煮白米、小米量、壽司米、糙米、糯米、雜錦米、煲仔飯、泡飯。
具備 21 種多樣化烹調程式，包括稠粥、稀粥、綠豆粥、小米粥、雞粥、意大利粉、什菜湯、冬陰湯、老火湯、燕麥、乳酪、綠豆沙、芝麻醬、木瓜雪耳糖水、桂圓蓮子湯；蛋糕；墩、蒸、燉湯、雙皮蛋/雙皮牛奶蛋糕。
保溫功能可將米飯或食物長時間保溫，而無損食物的營養和美味。完成烹調後，電飯煲將自動切換至保溫程式
在準備和烹調過程中，每種烹調程式都將採用導向式圖像和聲響指南。用戶只需按照屏幕上的說明進行操作即可。它提供了三種語言的文字指南設定選項。
創新的輕觸式感應器控制能讓用戶輕鬆導航烹調程式。它包含帶有 LED 按鈕的輕觸式感應器板面，以及位於中心位置可以設定時間和瀏覽屏幕上程式的旋轉控件。
彩色背光 LCD，可清楚指示不同的烹調狀態（準備顯示為白色；烹調/重新加熱顯示為紅色；保溫顯示為綠色）。它顯示文字和圖案，引導用戶使用所有烹調步驟。
它配備了適合獨特烹調程式的專用配件，包括乳酪、豆腐花、燉湯和雙皮蛋/雙皮牛奶沙司。可以將分離式設計的蒸架單獨作為支架，以滿足各種不同的烹調需求。所有配件都可以堆疊，方便儲存。
烹調不同的美食時，可輕鬆拿取內鍋。
電腦化的加熱軟件和溫度控制，讓您以不同的烹調程式實現最佳烹調效果
需要經常清洗內層上蓋，以避免產生氣味。只需簡易拆下內層上蓋，徹底清洗即可。
一般規格
配件
技術規格
設計規格