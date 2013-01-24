主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

電飯煲

HD4777/00
  • 不再是家常便飯 不再是家常便飯 不再是家常便飯
    -{discount-value}

    電飯煲

    HD4777/00

    不再是家常便飯

    Philips Healthy Variety 電飯煲 HD4777/00 可提供無與倫比的烹調功能，創新的 Smartouch 面板不但能指導您烹調和使用專用配件，而且還能每天為您的家人烹製出多樣化的健康美食。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,198.00
    尋找相似產品

    電飯煲

    不再是家常便飯

    Philips Healthy Variety 電飯煲 HD4777/00 可提供無與倫比的烹調功能，創新的 Smartouch 面板不但能指導您烹調和使用專用配件，而且還能每天為您的家人烹製出多樣化的健康美食。 查看各種好處

    不再是家常便飯

    Philips Healthy Variety 電飯煲 HD4777/00 可提供無與倫比的烹調功能，創新的 Smartouch 面板不但能指導您烹調和使用專用配件，而且還能每天為您的家人烹製出多樣化的健康美食。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,198.00
    尋找相似產品

    電飯煲

    不再是家常便飯

    Philips Healthy Variety 電飯煲 HD4777/00 可提供無與倫比的烹調功能，創新的 Smartouch 面板不但能指導您烹調和使用專用配件，而且還能每天為您的家人烹製出多樣化的健康美食。 查看各種好處

    類似產品

    See all multicooker-and-rice-cooker

      不再是家常便飯

      能烹調 30 種美食的電飯煲

      • Healthy Variety
      • 30 種烹調程式
      • 10 量杯
      超厚內鍋，使熱力更均勻

      超厚內鍋，使熱力更均勻

      超厚鑄鋁合金內鍋，再配合內塗層，確保産生高溫加熱並使內鍋均勻導熱

      9 種米飯烹調程式，可保留米飯的營養精華與味道

      9 種米飯烹調程式，可保留米飯的營養精華與味道

      米飯選擇包括白米、快煮白米、小米量、壽司米、糙米、糯米、雜錦米、煲仔飯、泡飯。

      21 種烹調程式，能烹調多樣化健康菜餚

      21 種烹調程式，能烹調多樣化健康菜餚

      具備 21 種多樣化烹調程式，包括稠粥、稀粥、綠豆粥、小米粥、雞粥、意大利粉、什菜湯、冬陰湯、老火湯、燕麥、乳酪、綠豆沙、芝麻醬、木瓜雪耳糖水、桂圓蓮子湯；蛋糕；墩、蒸、燉湯、雙皮蛋/雙皮牛奶蛋糕。

      營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時

      營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時

      保溫功能可將米飯或食物長時間保溫，而無損食物的營養和美味。完成烹調後，電飯煲將自動切換至保溫程式

      導向式圖像和聲響指南

      導向式圖像和聲響指南

      在準備和烹調過程中，每種烹調程式都將採用導向式圖像和聲響指南。用戶只需按照屏幕上的說明進行操作即可。它提供了三種語言的文字指南設定選項。

      透過輕觸式導航的先進板面設計

      透過輕觸式導航的先進板面設計

      創新的輕觸式感應器控制能讓用戶輕鬆導航烹調程式。它包含帶有 LED 按鈕的輕觸式感應器板面，以及位於中心位置可以設定時間和瀏覽屏幕上程式的旋轉控件。

      彩色背光 LCD，可顯示文字和圖案

      彩色背光 LCD，可顯示文字和圖案

      彩色背光 LCD，可清楚指示不同的烹調狀態（準備顯示為白色；烹調/重新加熱顯示為紅色；保溫顯示為綠色）。它顯示文字和圖案，引導用戶使用所有烹調步驟。

      專用配件，可用於烹調乳酪、燉湯和甜點

      專用配件，可用於烹調乳酪、燉湯和甜點

      它配備了適合獨特烹調程式的專用配件，包括乳酪、豆腐花、燉湯和雙皮蛋/雙皮牛奶沙司。可以將分離式設計的蒸架單獨作為支架，以滿足各種不同的烹調需求。所有配件都可以堆疊，方便儲存。

      設有隔熱把手內鍋, 便於取放

      設有隔熱把手內鍋, 便於取放

      烹調不同的美食時，可輕鬆拿取內鍋。

      人工智能控制，能烹調新鮮而有營養的膳食

      電腦化的加熱軟件和溫度控制，讓您以不同的烹調程式實現最佳烹調效果

      可拆式可清洗內上蓋

      需要經常清洗內層上蓋，以避免產生氣味。只需簡易拆下內層上蓋，徹底清洗即可。

      技術規格

      • 一般規格

        人工智能控制
        9 種米飯烹調程式
        21 種烹調功能
        米飯再加熱功能
        烹調小量米飯
        12 小時保溫
        快煮白米
        導向式指南
        3 種語言設定選項
        輕摸式感應器控制板面
        彩色背光 LCD 顯示屏
        時間掣容易操作
        特厚耐用內鍋，確保均勻受熱
        易於清潔的不黏底內鍋
        內鍋設有手挽
        先進的上蓋設計
        專用烹調配件
        可拆式內上蓋
        防溢氣孔
        活動式手柄，方便攜帶
        分離式電線，方便收藏
        斷電時記憶備份
        水位顯示

      • 配件

        飯勺
        湯勺
        量杯
        塑膠蒸架
        雙重燉鍋
        乳酪杯

      • 技術規格

        容量
        1.8/10  公升/量杯
        內鍋容量
        5 公升
        電線長度
        1.0  米
        電壓
        220  伏
        頻率
        50  Hz
        瓦數
        825 (中國)  瓦

      • 設計規格

        機身材料
        PP
        產品重量
        5.18  千克
        重量 (含包裝)
        7.5  千克
        顏色
        白色外殼，黑色板面
        寬度
        287  毫米
        高度
        289.7  毫米
        深度
        249.4  毫米

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 分離式蒸架
      • 雙重燉鍋
      • 乳酪鍋

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記