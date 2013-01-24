經典發打奶泡裝置令奶泡更加美味

此款 Saeco 意式特濃咖啡機採用經典發打奶泡裝置，咖啡師亦稱其為「手打奶沫泡裝置」。該發打奶泡裝置可發放蒸氣，並浸在牛奶中，可製作出美味的鮮奶泡沫。以傳統方式調製出美味的奶類飲品，您也可以成為專業咖啡師！