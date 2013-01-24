每天品嚐真正意大利特濃咖啡
Saeco 的手動式特濃咖啡機讓熱愛傳統咖啡沖調程序的人士能每天親手準備完美特濃咖啡。專利壓力式咖啡脂過濾器保證讓您每次都能享受持久味美的咖啡脂。 查看各種好處
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每天品嚐真正意大利特濃咖啡
Saeco 的手動式特濃咖啡機讓熱愛傳統咖啡沖調程序的人士能每天親手準備完美特濃咖啡。專利壓力式咖啡脂過濾器保證讓您每次都能享受持久味美的咖啡脂。 查看各種好處
無論您選擇什麼咖啡組合，特製泡沫過濾器都能保證泡製持久美味的咖啡脂。
為了方便您，可選擇即磨咖啡或咖啡包
高壓過濾確保充分提取即磨咖啡粉的香氣
Saeco 的手動特濃咖啡機使用高品質及耐用的物料。
此功能不但讓您可以在特濃咖啡機上直接放置咖啡杯，更為您預先加熱杯子，令咖啡香氣更濃郁及保證持久的咖啡脂
不論是倒入咖啡粉或水，還是清理過濾器或水盤，所有配備均能直接取存，簡單易用。
此款 Saeco 意式特濃咖啡機採用經典發打奶泡裝置，咖啡師亦稱其為「手打奶沫泡裝置」。該發打奶泡裝置可發放蒸氣，並浸在牛奶中，可製作出美味的鮮奶泡沫。以傳統方式調製出美味的奶類飲品，您也可以成為專業咖啡師！
技術規格
功能特點
服務
設計
重量與尺寸