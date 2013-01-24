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Philips Saeco Poemia

手動特濃咖啡機

HD8325/08
Saeco
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Saeco
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    Philips Saeco Poemia 手動特濃咖啡機

    HD8325/08
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    每天品嚐真正意大利特濃咖啡

    Saeco 的手動式特濃咖啡機讓熱愛傳統咖啡沖調程序的人士能每天親手準備完美特濃咖啡。專利壓力式咖啡脂過濾器保證讓您每次都能享受持久味美的咖啡脂。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,398.00

    Philips Saeco Poemia 手動特濃咖啡機

    每天品嚐真正意大利特濃咖啡

    Saeco 的手動式特濃咖啡機讓熱愛傳統咖啡沖調程序的人士能每天親手準備完美特濃咖啡。專利壓力式咖啡脂過濾器保證讓您每次都能享受持久味美的咖啡脂。 查看各種好處

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      壓力式咖啡脂過濾器

      • 經典
      • 經典發打奶泡裝置
      • 不鏽鋼 / 黑色
      壓力式泡沫過濾網固定器

      壓力式泡沫過濾網固定器

      無論您選擇什麼咖啡組合，特製泡沫過濾器都能保證泡製持久美味的咖啡脂。

      適合即磨咖啡及咖啡包

      適合即磨咖啡及咖啡包

      為了方便您，可選擇即磨咖啡或咖啡包

      15 bar 泵壓力

      15 bar 泵壓力

      高壓過濾確保充分提取即磨咖啡粉的香氣

      耐用的優質物料

      耐用的優質物料

      Saeco 的手動特濃咖啡機使用高品質及耐用的物料。

      暖杯裝置

      暖杯裝置

      此功能不但讓您可以在特濃咖啡機上直接放置咖啡杯，更為您預先加熱杯子，令咖啡香氣更濃郁及保證持久的咖啡脂

      每日輕鬆體驗

      每日輕鬆體驗

      不論是倒入咖啡粉或水，還是清理過濾器或水盤，所有配備均能直接取存，簡單易用。

      經典發打奶泡裝置令奶泡更加美味

      經典發打奶泡裝置令奶泡更加美味

      此款 Saeco 意式特濃咖啡機採用經典發打奶泡裝置，咖啡師亦稱其為「手打奶沫泡裝置」。該發打奶泡裝置可發放蒸氣，並浸在牛奶中，可製作出美味的鮮奶泡沫。以傳統方式調製出美味的奶類飲品，您也可以成為專業咖啡師！

      技術規格

      • 技術規格

        發熱裝置材質
        不鏽鋼（抗腐蝕）
        壓力泵水壓
        15 bar （完美的特濃咖啡）
        可沖調的咖啡種類
        • 咖啡粉包
        • 即磨咖啡
        原產地
        • 中國製造
        • 意大利設計
        電源
        950  瓦
        電線長度
        80  厘米

      • 功能特點

        可用Brita濾水器
        可選
        杯架
        暖杯裝置
        過濾器承載器
        壓力式咖啡脂過濾器
        熱水 / 蒸氣噴嘴
        板面
        旋轉式開關
        適用於咖啡粉包
        發打奶沫裝置
        不鏽鋼
        同時沖調

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 設計

        顏色
        黑鉻色
        用料和飾面
        ABS 和鋼質

      • 重量與尺寸

        水箱容量
        1.25  L
        産品重量
        4  千克
        產品尺寸（長 x 厚 x 高）
        200 x 265 x 297  毫米
        最高杯身高度
        75  毫米

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