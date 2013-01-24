細味您最喜愛的咖啡豆香氣

Philips Saeco Xsmall HD8743/11 是即磨咖啡家族的最細小成員，但仍具備設計與功能於一身。輕輕一按即為您獻上優質濃縮咖啡。您最喜愛的咖啡即磨後發出濃郁香氣。 查看各種好處