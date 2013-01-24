細味您最喜愛的咖啡豆香氣
Philips Saeco Xsmall HD8743/11 是即磨咖啡家族的最細小成員，但仍具備設計與功能於一身。輕輕一按即為您獻上優質濃縮咖啡。您最喜愛的咖啡即磨後發出濃郁香氣。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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新鮮磨製每一杯咖啡豆，確保每一杯咖啡香氣都得以保存。Philips Saeco 即磨咖啡機每天讓您品嚐一流的新鮮咖啡。
此功能確保每一杯咖啡均是新鮮沖調。在啟動或返回備用模式以前，咖啡機均會自動清洗咖啡管道。
體積小巧和前置式功能操作確保 Phlips Saeco Xsmall 全自動意式特濃咖啡機適合任何廚房。其省電設計（瑞士監管 A 級）及自動關熄是環保首選。
Philips-Saeco 是方便的同義詞︰倒入咖啡豆或水、清理咖啡箱或滴水盤，所有配件均可直接取存。
完美特濃咖啡
方便使用
技術規格
重量與尺寸