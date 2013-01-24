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Philips Saeco

全自動意式特濃咖啡機

HD8743/11
Saeco
Saeco
  • 細味您最喜愛的咖啡豆香氣 細味您最喜愛的咖啡豆香氣 細味您最喜愛的咖啡豆香氣
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    Philips Saeco 全自動意式特濃咖啡機

    HD8743/11

    細味您最喜愛的咖啡豆香氣

    Philips Saeco Xsmall HD8743/11 是即磨咖啡家族的最細小成員，但仍具備設計與功能於一身。輕輕一按即為您獻上優質濃縮咖啡。您最喜愛的咖啡即磨後發出濃郁香氣。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$5,488.00

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      可拆式咖啡沖調裝置

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      咖啡沖調裝置是每部全自動咖啡機的核心，需經常保持清潔。拆卸、清洗並裝上，Saeco 咖啡機讓清潔程序變得如此簡單。

      一按即可享用即磨特濃咖啡

      一按即可享用即磨特濃咖啡

      新鮮磨製每一杯咖啡豆，確保每一杯咖啡香氣都得以保存。Philips Saeco 即磨咖啡機每天讓您品嚐一流的新鮮咖啡。

      自動咖啡管道清洗功能

      自動咖啡管道清洗功能

      此功能確保每一杯咖啡均是新鮮沖調。在啟動或返回備用模式以前，咖啡機均會自動清洗咖啡管道。

      體積細小及省電設計

      體積細小及省電設計

      體積小巧和前置式功能操作確保 Phlips Saeco Xsmall 全自動意式特濃咖啡機適合任何廚房。其省電設計（瑞士監管 A 級）及自動關熄是環保首選。

      每日輕鬆體驗

      每日輕鬆體驗

      Philips-Saeco 是方便的同義詞︰倒入咖啡豆或水、清理咖啡箱或滴水盤，所有配件均可直接取存。

      可調較研磨器

      可調較研磨器

      技術規格

      • 完美特濃咖啡

        特濃咖啡技術
        芳香系統︰預先泡浸咖啡粉

      • 方便使用

        清潔與保養
        自動咖啡管道清洗功能
        用法
        • 可拆式咖啡沖調裝置
        • 可拆式水箱

      • 技術規格

        發熱系統
        不銹鋼
        頻率
        50  Hz
        功率
        1400  瓦
        電壓
        230  伏
        壓力
        15  Bar

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長 x 厚 x 高）
        420x325x295  毫米
        咖啡豆容量
        180  克
        咖啡餅收集格容量
        8  份量
        水箱容量
        1  公升

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