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Saeco Intelia

超級全自動特濃咖啡機

HD8751/88
Saeco
1 獎項
Saeco
  • 一按即可享用特濃咖啡及淡咖啡 一按即可享用特濃咖啡及淡咖啡 一按即可享用特濃咖啡及淡咖啡
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    Saeco Intelia 超級全自動特濃咖啡機

    HD8751/88
    1 獎項

    一按即可享用特濃咖啡及淡咖啡

    Saeco Intelia 的超級自動特濃咖啡機為您帶來完美的特濃咖啡體驗，十分方便適用，而且方便自訂體驗，容易清潔。一按即可享用完美的美味特濃咖啡和泡沫咖啡。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Saeco Intelia 超級全自動特濃咖啡機

    一按即可享用特濃咖啡及淡咖啡

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      100% 陶瓷研磨器

      • 經典發打奶泡裝置
      • 黑色
      由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡全無焦味

      由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡全無焦味

      這款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。

      快速加熱系統讓您即時享受咖啡

      快速加熱系統讓您即時享受咖啡

      Saeco 快速加熱系統技術可確保咖啡機為你隨時候命。沖調咖啡時毋須等候，可一杯接著一杯連續沖調。

      經典發打奶泡裝置令奶泡更加美味

      經典發打奶泡裝置令奶泡更加美味

      此款 Saeco 意式特濃咖啡機採用經典發打奶泡裝置，咖啡師亦稱其為「手打奶沫泡裝置」。該發打奶泡裝置可發放蒸氣，並浸在牛奶中，可製作出美味的鮮奶泡沫。以傳統方式調製出美味的奶類飲品，您也可以成為專業咖啡師！

      儲存您喜愛的咖啡時間和濃度

      儲存您喜愛的咖啡時間和濃度

      全靠可調節咖啡時間和濃度以合您口味的記憶功能，您可根據自己的個人喜好，泡製專為您而設的完美特濃咖啡。只需一按，即可享受您最喜愛的咖啡飲品。

      使用可調節的噴嘴，避免熱量消耗，合理倒滿每一杯

      使用可調節的噴嘴，避免熱量消耗，合理倒滿每一杯

      特濃咖啡機上可調節的噴嘴將合理倒滿每一杯，防止咖啡倒入杯中時濺出或冷卻。這樣，在保持咖啡機清潔的同時，又能讓您的特濃咖啡始終保持在最佳溫度。

      部件可於洗碗碟機清洗令清潔更輕鬆

      部件可於洗碗碟機清洗令清潔更輕鬆

      為方便起見，您可以將 Saeco 的水盤、奶泡機或鮮奶瓶放入洗碗碟機中清洗。這樣做可節省時間，確保清潔衛生。

      使用可調校式研磨器調節咖啡濃度

      使用可調校式研磨器調節咖啡濃度

      不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充份發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 5 種研磨粒度設定，由純正細滑咖啡、特濃咖啡以至顆粒感較重的淡咖啡也可盡情享受。

      由於採用了可拆式咖啡沖調裝置，清洗起來相當輕鬆

      由於採用了可拆式咖啡沖調裝置，清洗起來相當輕鬆

      此咖啡沖調裝置由 Saeco 研發，是我們特濃咖啡機的核心部分，可確保實現自動化操作。此咖啡沖調裝置可從前面或側面進行操作，具體依型號而定。

      全賴自動清潔和除垢，咖啡機時刻乾淨清潔

      全賴自動清潔和除垢，咖啡機時刻乾淨清潔

      Saeco 特別設計此款特濃咖啡機，在啟動或關閉咖啡機時，能夠自動以清水清洗咖啡管道，為每杯咖啡帶來美甜清新的味道。定期除垢可延長咖啡機的壽命。此款咖啡機不但會在需要除垢時發出提示，咖啡機也會自動啟動除垢程序，當您需要打斷操作時，咖啡機也會以清晰的畫面訊息進行引導。除垢從未如此輕鬆簡單！

      技術規格

      • 技術規格

        發熱裝置材質
        不鏽鋼（抗腐蝕）
        蒸氣箱數目
        1 個蒸氣箱
        壓力泵水壓
        15 bar （完美的特濃咖啡）
        可沖調的咖啡種類
        • 即磨咖啡
        • 原粒咖啡豆
        原產地
        • 意大利設計
        • 歐洲製造
        可拆式咖啡沖調裝置
        電源
        1900  瓦
        電壓
        240  伏
        頻率
        50  Hz
        電線長度
        80  厘米

      • 持續性

        自動備用選項

      • 完美的特濃咖啡

        特濃咖啡技術
        • Saeco 內置咖啡豆研磨調節系統
        • 芳香系統︰預先泡浸咖啡粉

      • 塗裝

        手動奶泡器材質
        塑膠

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 方便使用

        清潔與保養
        • 自動咖啡管道清洗功能
        • 循環除垢
        用法
        • 可調節咖啡裝噴嘴
        • 暖杯裝置
        • 快速蒸氣
        • 可拆式咖啡沖調裝置
        • 正常 / 美式特濃咖啡選項

      • 重量與尺寸

        産品重量
        8.9  千克
        產品尺寸（長 x 厚 x 高）
        256 x 340 x 440  毫米
        咖啡豆容量
        300  克
        咖啡豆渣容器容量
        10  份量
        水箱容量
        1.5  L
        最高杯身高度
        130  毫米

      • 功能特點

        熱水 / 蒸氣噴嘴
        發打奶沫裝置
        塑膠
        同時沖調
        可用Brita濾水器
        可選

      • 設計

        顏色
        黑色
        用料和飾面
        塑膠

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