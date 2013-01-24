一按即可享用特濃咖啡和意大利泡沫咖啡
Saeco Intelia 的超級自動特濃咖啡機為您帶來完美的特濃咖啡體驗，十分方便適用，而且方便自訂體驗，容易清潔。一按即可享用完美的特濃咖啡和泡沫咖啡。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
一按即可享用特濃咖啡和意大利泡沫咖啡
Saeco Intelia 的超級自動特濃咖啡機為您帶來完美的特濃咖啡體驗，十分方便適用，而且方便自訂體驗，容易清潔。一按即可享用完美的特濃咖啡和泡沫咖啡。 查看各種好處
一按即可享用特濃咖啡和意大利泡沫咖啡
Saeco Intelia 的超級自動特濃咖啡機為您帶來完美的特濃咖啡體驗，十分方便適用，而且方便自訂體驗，容易清潔。一按即可享用完美的特濃咖啡和泡沫咖啡。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
一按即可享用特濃咖啡和意大利泡沫咖啡
Saeco Intelia 的超級自動特濃咖啡機為您帶來完美的特濃咖啡體驗，十分方便適用，而且方便自訂體驗，容易清潔。一按即可享用完美的特濃咖啡和泡沫咖啡。 查看各種好處
Saeco 意式特濃咖啡機採用不鏽鋼塗裝，設計時尚前衛。不鏽鋼材質令咖啡機看上去高級高端，擺放在廚房檯面上即成為一道亮麗風景線。
這款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。
Saeco 快速加熱系統技術可確保咖啡機為你隨時候命。沖調咖啡時毋須等候，可一杯接著一杯連續沖調。
專利的雙瓶設計鮮奶瓶技術讓您享受全自動牛奶特色咖啡。只需將牛奶倒到鮮奶瓶，連接上咖啡機及選擇您的咖啡飲品。雙瓶設計的鮮奶瓶科技讓您可時刻享受濃郁、持久奶泡及溫度適中又無需擔心牛奶濺出的專業咖啡飲品。
全靠可調節咖啡時間、溫度、濃度的創新記憶功能，您可根據自己的個人喜好，泡製專為您而設的完美特濃咖啡。只需一按，即可享受您最喜愛的咖啡飲品。
特濃咖啡機上可調節的噴嘴將合理倒滿每一杯，防止咖啡倒入杯中時濺出或冷卻。這樣，在保持咖啡機清潔的同時，又能讓您的特濃咖啡始終保持在最佳溫度。
為方便起見，您可以將 Saeco 的水盤、奶泡機或鮮奶瓶放入洗碗碟機中清洗。這樣做可節省時間，確保清潔衛生。
不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充份發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 5 種研磨粒度設定，由純正細滑咖啡、特濃咖啡以至顆粒感較重的淡咖啡也可盡情享受。
此咖啡沖調裝置由 Saeco 研發，是我們特濃咖啡機的核心部分，可確保實現自動化操作。此咖啡沖調裝置可從前面或側面進行操作，具體依型號而定。
Saeco 特別設計此款特濃咖啡機，在啟動或關閉咖啡機時，能夠自動以清水清洗咖啡管道，為每杯咖啡帶來美甜清新的味道。定期除垢可延長咖啡機的壽命。此款咖啡機不但會在需要除垢時發出提示，咖啡機也會自動啟動除垢程序，當您需要打斷操作時，咖啡機也會以清晰的畫面訊息進行引導。除垢從未如此輕鬆簡單！
技術規格
持續性
完美的特濃咖啡
服務
方便使用
重量與尺寸
功能特點
設計