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Saeco Exprelia Evo

超級全自動特濃咖啡機

HD8857/01
Saeco
1 獎項
Saeco
  • 完美、熱、乾淨。 完美、熱、乾淨。 完美、熱、乾淨。
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    Saeco Exprelia Evo 超級全自動特濃咖啡機

    HD8857/01
    1 獎項

    完美、熱、乾淨。

    有賴全新的 H2 技術鮮奶瓶及全面自訂即磨咖啡，只有 Saeco Exprelia EVO 特濃咖啡機能為您帶來優質牛奶體驗。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Saeco Exprelia Evo 超級全自動特濃咖啡機

    完美、熱、乾淨。

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      優質奶泡體驗

      • 沖調 7 種咖啡
      • 綜合式牛奶瓶及發奶泡裝置
      • 不鏽鋼
      • 5 步可調校式研磨器
      採用不鏽鋼塗裝的前衛設計

      採用不鏽鋼塗裝的前衛設計

      Saeco 意式特濃咖啡機採用不鏽鋼塗裝，設計時尚前衛。不鏽鋼材質令咖啡機看上去高級高端，擺放在廚房檯面上即成為一道亮麗風景線。

      由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡全無焦味

      由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡全無焦味

      這款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。

      雙瓶設計的鮮奶瓶帶來完美奶泡

      雙瓶設計的鮮奶瓶帶來完美奶泡

      專利的雙瓶設計鮮奶瓶技術讓您享受全自動牛奶特色咖啡。只需將牛奶倒到鮮奶瓶，連接上咖啡機及選擇您的咖啡飲品。雙瓶設計的鮮奶瓶科技讓您可時刻享受濃郁、持久奶泡及溫度適中又無需擔心牛奶濺出的專業咖啡飲品。

      使用可調校式研磨器調節咖啡濃度

      使用可調校式研磨器調節咖啡濃度

      不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充份發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 8 種研磨粒度設定，由純正細滑咖啡、特濃咖啡以至顆粒感較重的淡咖啡也可盡情享受。

      儲存您喜愛的咖啡設定

      儲存您喜愛的咖啡設定

      全靠可調節咖啡時間、溫度、濃度的創新記憶功能，您可根據自己的個人喜好，泡製專為您而設的完美特濃咖啡。只需一按，即可享受您最喜愛的咖啡飲品。

      由於採用了可拆式咖啡沖調裝置，清洗起來相當輕鬆

      由於採用了可拆式咖啡沖調裝置，清洗起來相當輕鬆

      此咖啡沖調裝置由 Saeco 研發，是我們特濃咖啡機的核心部分，可確保實現自動化操作。此咖啡沖調裝置可從前面或側面進行操作，具體依型號而定。

      自動雙重清潔帶來衛生的奶泡

      自動雙重清潔帶來衛生的奶泡

      此款 Saeco 意式特濃咖啡機具有全自動雙重清潔功能，可輕鬆清洗鮮奶瓶。此雙重清潔採用兩個獨立循環蒸氣系統，在每次沖泡咖啡飲品時快速清洗鮮奶瓶，讓您隨時享受鮮奶飲品。發打衛生奶泡變得前所未有的簡單。

      全賴自動清潔和除垢，咖啡機時刻乾淨清潔

      全賴自動清潔和除垢，咖啡機時刻乾淨清潔

      Saeco 特別設計此款特濃咖啡機，在啟動或關閉咖啡機時，能夠自動以清水清洗咖啡管道，為每杯咖啡帶來美甜清新的味道。定期除垢可延長咖啡機的壽命。此款咖啡機不但會在需要除垢時發出提示，咖啡機也會自動啟動除垢程序，當您需要打斷操作時，咖啡機也會以清晰的畫面訊息進行引導。除垢從未如此輕鬆簡單！

      使用雙重發熱系統，毋須等候，即時享受鮮奶特飲

      使用雙重發熱系統，毋須等候，即時享受鮮奶特飲

      此款 Saeco 全自動意式特濃咖啡機採用 2 個分離式加熱系統，可使咖啡或奶泡達到最佳溫度，確保實現專業效果和速度。您可以根據需要沖調多杯泡沫特濃咖啡和泡沫咖啡，毋須等候，一杯接著一杯，杯杯同樣美味。

      增強咖啡脂及醇度

      增強咖啡脂及醇度

      此款 Saeco 具有增強咖啡脂及醇度的專利設計。此撥盤位於咖啡機噴嘴處，便於您透過變更特濃咖啡的醇度和咖啡脂，調節反壓力。親自嘗試一次，尋找您最喜愛的口味。

      通過驗證的蒸氣清洗奶瓶有助保持衛生

      通過驗證的蒸氣清洗奶瓶有助保持衛生

      保持衛生非常簡單，全靠蒸氣循環清潔，發奶泡的機件可自動清洗，您不需要清空玻璃瓶來去除牛奶殘留物。咖啡機的衛生系統擁有獨立德國測試機構 VDE 認證。

      技術規格

      • 持續性

        自動備用選項

      • 完美的特濃咖啡

        特濃咖啡技術
        • Saeco 內置咖啡豆研磨調節系統
        • 芳香系統︰預先泡浸咖啡粉
        • SBS︰咖啡濃度調校

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 多款飲品

        鮮奶調校
        • 綜合全自動化鮮奶飲品功能
        • 鮮奶容量選擇器
        • 可拆式鮮奶瓶

      • 方便使用

        清潔與保養
        • 自動咖啡管道清洗功能
        • 自動奶瓶管道清洗功能
        • 循環除垢
        用法
        • 可調節咖啡裝噴嘴
        • 繞過研碎咖啡豆
        • 前置式功能操作
        • 即時蒸氣排出（雙重發熱系統）
        • 可拆式咖啡沖調裝置
        • 可拆式水箱

      • 節能

        節能
        自動備用

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長 x 厚 x 高）
        245 x 420 x 360  毫米
        咖啡豆容量
        300  克
        咖啡豆渣容器容量
        11  份量
        鮮奶瓶容量
        0.5  L
        水箱容量
        1.5  L
        最高杯身高度
        150  毫米
        産品重量
        16.1  千克

      • 設計

        顏色
        不鏽鋼
        用料和飾面
        不鏽鋼

      • 技術規格

        蒸氣箱數目
        1 個蒸氣箱
        壓力泵水壓
        15 bar （完美的特濃咖啡）
        可沖調的咖啡種類
        • 即磨咖啡
        • 原粒咖啡豆
        原產地
        • 意大利製造
        • 意大利設計
        可拆式咖啡沖調裝置
        電線長度
        80  厘米
        發熱裝置材質
        不鏽鋼（抗腐蝕）
        頻率
        50  Hz
        電源
        1400  瓦
        電壓
        230  伏

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