Saeco 意式特濃咖啡機採用不鏽鋼塗裝，設計時尚前衛。不鏽鋼材質令咖啡機看上去高級高端，擺放在廚房檯面上即成為一道亮麗風景線。
這款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。
專利的雙瓶設計鮮奶瓶技術讓您享受全自動牛奶特色咖啡。只需將牛奶倒到鮮奶瓶，連接上咖啡機及選擇您的咖啡飲品。雙瓶設計的鮮奶瓶科技讓您可時刻享受濃郁、持久奶泡及溫度適中又無需擔心牛奶濺出的專業咖啡飲品。
不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充份發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 8 種研磨粒度設定，由純正細滑咖啡、特濃咖啡以至顆粒感較重的淡咖啡也可盡情享受。
全靠可調節咖啡時間、溫度、濃度的創新記憶功能，您可根據自己的個人喜好，泡製專為您而設的完美特濃咖啡。只需一按，即可享受您最喜愛的咖啡飲品。
此咖啡沖調裝置由 Saeco 研發，是我們特濃咖啡機的核心部分，可確保實現自動化操作。此咖啡沖調裝置可從前面或側面進行操作，具體依型號而定。
此款 Saeco 意式特濃咖啡機具有全自動雙重清潔功能，可輕鬆清洗鮮奶瓶。此雙重清潔採用兩個獨立循環蒸氣系統，在每次沖泡咖啡飲品時快速清洗鮮奶瓶，讓您隨時享受鮮奶飲品。發打衛生奶泡變得前所未有的簡單。
Saeco 特別設計此款特濃咖啡機，在啟動或關閉咖啡機時，能夠自動以清水清洗咖啡管道，為每杯咖啡帶來美甜清新的味道。定期除垢可延長咖啡機的壽命。此款咖啡機不但會在需要除垢時發出提示，咖啡機也會自動啟動除垢程序，當您需要打斷操作時，咖啡機也會以清晰的畫面訊息進行引導。除垢從未如此輕鬆簡單！
此款 Saeco 全自動意式特濃咖啡機採用 2 個分離式加熱系統，可使咖啡或奶泡達到最佳溫度，確保實現專業效果和速度。您可以根據需要沖調多杯泡沫特濃咖啡和泡沫咖啡，毋須等候，一杯接著一杯，杯杯同樣美味。
此款 Saeco 具有增強咖啡脂及醇度的專利設計。此撥盤位於咖啡機噴嘴處，便於您透過變更特濃咖啡的醇度和咖啡脂，調節反壓力。親自嘗試一次，尋找您最喜愛的口味。
保持衛生非常簡單，全靠蒸氣循環清潔，發奶泡的機件可自動清洗，您不需要清空玻璃瓶來去除牛奶殘留物。咖啡機的衛生系統擁有獨立德國測試機構 VDE 認證。
持續性
完美的特濃咖啡
服務
多款飲品
方便使用
節能
重量與尺寸
設計
技術規格