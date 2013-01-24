享受獨特的 18 種一鍵特飲
經過 28 年的時間，Saeco 已重新處理即磨咖啡體驗，打造出全新的 GranBaristo。高雅的機器配合一系列的革命性科技，更快地磨豆及製出更熱的咖啡，讓你獲得更多種不同體驗，而且維修過程很簡單 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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這款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。
全賴專利的可更換咖啡豆容器，您現在只需要一按即可更換咖啡豆。享受迅速更換咖啡豆的便利，同時找到當天的時刻所需的完美口味。
全新的專利雙瓶設計鮮奶瓶技術讓您享受全自動牛奶特色咖啡。只需將牛奶倒到鮮奶瓶，連接上咖啡機及選擇您的咖啡飲品。雙瓶設計的鮮奶瓶科技讓您可時刻享受濃郁、持久奶泡及溫度適中又無需擔心牛奶濺出的專業咖啡飲品。
為方便起見，您可以將 Saeco 的水盤、奶泡機或鮮奶瓶放入洗碗碟機中清洗。這樣做可節省時間，確保清潔衛生。
全賴 Saeco 的 VariPresso 咖啡沖調裝置，由香滑的泡沫咖啡以至普通咖啡，您可細味 18 種咖啡飲品。它可自動調整壓力，適合多種咖啡提取功能，讓您於家裡享受一杯完美的咖啡。
毋需等待，即可享受專業質素的熱咖啡，全賴我們全新的強大 Saeco 熱能技術。熱能技術可在咖啡機開啟時，迅速加熱咖啡管道。而且可防止熱力流走，確保由第一杯開始獲得完美的熱咖啡。
此特濃咖啡機全新的頂尖咖啡沖調裝置專為減少清洗期間用水而設，節省食水多達 80%。這意味著您現在可準備更多咖啡而毋需經常於水箱注水。
Saeco 發明的咖啡沖調裝置為我們的特濃咖啡機的核心，確保提供全自動功能。Saeco GranBaristo 是唯一全自動特濃咖啡機，革命性的全新咖啡沖調裝置只需一按即可移除，清洗更加簡便。
此款 Saeco 意式特濃咖啡機可記下個人喜好的 6 種設定，為您打造不同口味的咖啡飲品。即使使用此咖啡機的不止您一人，但此功能可讓您輕鬆享受為您度身打造的咖啡。
不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充份發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 5 種研磨粒度設定，由純正細滑咖啡、特濃咖啡以至顆粒感較重的淡咖啡也可盡情享受。
Saeco 特別設計此款特濃咖啡機，在啟動或關閉咖啡機時，能夠自動以清水清洗咖啡管道，為每杯咖啡帶來美甜清新的味道。定期除垢可延長咖啡機的壽命。此款咖啡機不但會在需要除垢時發出提示，咖啡機也會自動啟動除垢程序，當您需要打斷操作時，咖啡機也會以清晰的畫面訊息進行引導。除垢從未如此輕鬆簡單！
完美的特濃咖啡
多款飲品
方便使用
重量與尺寸
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