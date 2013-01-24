透過 6 種個人設定製作您的個人化咖啡

此款 Saeco 意式特濃咖啡機可記下個人喜好的 6 種設定，為您打造不同口味的咖啡飲品。即使使用此咖啡機的不止您一人，但此功能可讓您輕鬆享受為您度身打造的咖啡。