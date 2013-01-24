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Saeco GranBaristo

超級全自動特濃咖啡機

HD8966/08
Saeco
1 獎項
Saeco
  • 享受獨特的 18 種一鍵特飲 享受獨特的 18 種一鍵特飲 享受獨特的 18 種一鍵特飲
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    Saeco GranBaristo 超級全自動特濃咖啡機

    HD8966/08
    1 獎項

    享受獨特的 18 種一鍵特飲

    經過 28 年的時間，Saeco 已重新處理即磨咖啡體驗，打造出全新的 GranBaristo。高雅的機器配合一系列的革命性科技，更快地磨豆及製出更熱的咖啡，讓你獲得更多種不同體驗，而且維修過程很簡單 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$18,988.00

    Saeco GranBaristo 超級全自動特濃咖啡機

    享受獨特的 18 種一鍵特飲

    經過 28 年的時間，Saeco 已重新處理即磨咖啡體驗，打造出全新的 GranBaristo。高雅的機器配合一系列的革命性科技，更快地磨豆及製出更熱的咖啡，讓你獲得更多種不同體驗，而且維修過程很簡單 查看各種好處

    享受獨特的 18 種一鍵特飲

    經過 28 年的時間，Saeco 已重新處理即磨咖啡體驗，打造出全新的 GranBaristo。高雅的機器配合一系列的革命性科技，更快地磨豆及製出更熱的咖啡，讓你獲得更多種不同體驗，而且維修過程很簡單 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$18,988.00

    Saeco GranBaristo 超級全自動特濃咖啡機

    享受獨特的 18 種一鍵特飲

    經過 28 年的時間，Saeco 已重新處理即磨咖啡體驗，打造出全新的 GranBaristo。高雅的機器配合一系列的革命性科技，更快地磨豆及製出更熱的咖啡，讓你獲得更多種不同體驗，而且維修過程很簡單 查看各種好處

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      配備首創的一按可拆式咖啡沖調裝置

      • 綜合式牛奶瓶及發奶泡裝置
      • 鋼白色
      由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡全無焦味

      由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡全無焦味

      這款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。

      全靠咖啡豆切換裝置，可體驗不同口味

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      全賴專利的可更換咖啡豆容器，您現在只需要一按即可更換咖啡豆。享受迅速更換咖啡豆的便利，同時找到當天的時刻所需的完美口味。

      雙瓶設計的鮮奶瓶帶來完美奶泡

      雙瓶設計的鮮奶瓶帶來完美奶泡

      全新的專利雙瓶設計鮮奶瓶技術讓您享受全自動牛奶特色咖啡。只需將牛奶倒到鮮奶瓶，連接上咖啡機及選擇您的咖啡飲品。雙瓶設計的鮮奶瓶科技讓您可時刻享受濃郁、持久奶泡及溫度適中又無需擔心牛奶濺出的專業咖啡飲品。

      部件可於洗碗碟機清洗令清潔更輕鬆

      部件可於洗碗碟機清洗令清潔更輕鬆

      為方便起見，您可以將 Saeco 的水盤、奶泡機或鮮奶瓶放入洗碗碟機中清洗。這樣做可節省時間，確保清潔衛生。

      18 種不同的美味特色咖啡

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      全賴 Saeco 的 VariPresso 咖啡沖調裝置，由香滑的泡沫咖啡以至普通咖啡，您可細味 18 種咖啡飲品。它可自動調整壓力，適合多種咖啡提取功能，讓您於家裡享受一杯完美的咖啡。

      全賴熱能速度技術，您現在可迅速制作完美的咖啡煲

      全賴熱能速度技術，您現在可迅速制作完美的咖啡煲

      毋需等待，即可享受專業質素的熱咖啡，全賴我們全新的強大 Saeco 熱能技術。熱能技術可在咖啡機開啟時，迅速加熱咖啡管道。而且可防止熱力流走，確保由第一杯開始獲得完美的熱咖啡。

      全賴耗水量少的設計，享受無煩惱的咖啡體驗

      全賴耗水量少的設計，享受無煩惱的咖啡體驗

      此特濃咖啡機全新的頂尖咖啡沖調裝置專為減少清洗期間用水而設，節省食水多達 80%。這意味著您現在可準備更多咖啡而毋需經常於水箱注水。

      只需一按即可清洗咖啡機

      只需一按即可清洗咖啡機

      Saeco 發明的咖啡沖調裝置為我們的特濃咖啡機的核心，確保提供全自動功能。Saeco GranBaristo 是唯一全自動特濃咖啡機，革命性的全新咖啡沖調裝置只需一按即可移除，清洗更加簡便。

      透過 6 種個人設定製作您的個人化咖啡

      透過 6 種個人設定製作您的個人化咖啡

      此款 Saeco 意式特濃咖啡機可記下個人喜好的 6 種設定，為您打造不同口味的咖啡飲品。即使使用此咖啡機的不止您一人，但此功能可讓您輕鬆享受為您度身打造的咖啡。

      使用可調校式研磨器調節咖啡濃度

      使用可調校式研磨器調節咖啡濃度

      不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充份發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 5 種研磨粒度設定，由純正細滑咖啡、特濃咖啡以至顆粒感較重的淡咖啡也可盡情享受。

      全賴自動清潔和除垢，咖啡機時刻乾淨清潔

      全賴自動清潔和除垢，咖啡機時刻乾淨清潔

      Saeco 特別設計此款特濃咖啡機，在啟動或關閉咖啡機時，能夠自動以清水清洗咖啡管道，為每杯咖啡帶來美甜清新的味道。定期除垢可延長咖啡機的壽命。此款咖啡機不但會在需要除垢時發出提示，咖啡機也會自動啟動除垢程序，當您需要打斷操作時，咖啡機也會以清晰的畫面訊息進行引導。除垢從未如此輕鬆簡單！

      技術規格

      • 完美的特濃咖啡

        特濃咖啡技術
        芳香系統︰預先泡浸咖啡粉

      • 多款飲品

        鮮奶調校
        • 綜合全自動化鮮奶飲品功能
        • 鮮奶容量選擇器
        • 可拆式鮮奶瓶

      • 方便使用

        用法
        • 可調節咖啡裝噴嘴
        • 繞過研碎咖啡豆
        • 暖杯裝置
        • 可拆式咖啡沖調裝置
        • 可拆式水箱

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長 x 厚 x 高）
        205 x 460 x 360  毫米
        咖啡豆容量
        270  克
        咖啡豆渣容器容量
        最高 20  份量
        鮮奶瓶容量
        0.5  L
        水箱容量
        1.7  L
        最高杯身高度
        165  毫米
        産品重量
        13  千克

      • 設計

        顏色
        不鏽鋼 + 白色
        用料和飾面
        不鏽鋼及 ABS 熱塑彈性

      • 原產地

        製造地：
        意大利

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 技術規格

        壓力泵水壓
        15 bar （完美的特濃咖啡）
        可沖調的咖啡種類
        • 即磨咖啡
        • 原粒咖啡豆
        原產地
        • 意大利製造
        • 意大利設計
        可拆式咖啡沖調裝置
        電線長度
        80  厘米
        發熱裝置材質
        不鏽鋼（抗腐蝕）
        頻率
        50  Hz
        功率
        1900  瓦
        電壓
        240  伏
        蒸氣箱數目
        1 個蒸氣箱

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