美味的薯條，含油量減少高達 80%*
Philips 獨特的 Rapid Air 技術讓您可以使用空氣進行烹調，使食物外脆內軟。只需少量或無須食油，確保食物有好的質感及風味。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
美味的薯條，含油量減少高達 80%*
Philips 獨特的 Rapid Air 技術讓您可以使用空氣進行烹調，使食物外脆內軟。只需少量或無須食油，確保食物有好的質感及風味。 查看各種好處
Airfryer 利用高速空氣循環技術, 讓您烤.焗.煮.炸,煎等的美味食物，比用傳統炸鍋煮食更健康，只需要少量的油甚至不需要用油！Philips Airfryer 空氣炸鍋使用高速空氣循環技術，亦較傳統炸鍋產生較少氣味，並且容易清潔、安全及符合經濟效益！
本產品的內置時間掣可供預設烹調時間，最長可達 30 分鐘。自動關閉的功能包括「準備完成」的音效指示。可供完全調校的溫度控制可讓您預設最佳烹調溫度，最高可達 200 度。輕鬆享用酥脆金黃的薯條、小食、雞肉、肉食等等，而且全部都能以最適當的時間和最合適的溫度烹調，做出最可口的美食！
配備 Rapid Air 高速空氣循環技術的創新 Philips Airfryer 空氣炸鍋不但煎炸食物出色，還可以烤、焗、煮、炸、煎您喜愛的菜式，一個 Airfryer 空氣炸鍋就能煮出多種菜式。
Philips Airfryer 空氣炸鍋的獨特設計以高速循環熱空氣烹調食物、仿傚星型坑紋的炸鍋底盤及最佳熱力設計， 讓您可以簡單、快捷及健康地煮出多種美食，無須加油。
可拆除的不黏底塗層外鍋和食物烹調籃可於洗碗碟機輕鬆清洗。
食譜集合烹飪專家設計的各種使用 Airfryer 烹煮低脂油炸食品的靈感，更為您展示了各種健康、快捷、方便的烤、焗、煮、炸、煎食物的方法。
一般規格
技術規格
重量與尺寸
設計
塗裝
服務
持續性