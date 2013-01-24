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Viva Collection

空氣炸鍋

HD9220/40
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  • 美味的薯條，含油量減少高達 80%* 美味的薯條，含油量減少高達 80%* 美味的薯條，含油量減少高達 80%*
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    Viva Collection 空氣炸鍋

    HD9220/40
    為本產品尋找支援

    美味的薯條，含油量減少高達 80%*

    Philips 獨特的 Rapid Air 技術讓您可以使用空氣進行烹調，使食物外脆內軟。只需少量或無須食油，確保食物有好的質感及風味。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,498.00
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      • 白色/薰衣草色
      • 800 克
      高速空氣循環技術帶來更健康的炸煎美食

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      Airfryer 利用高速空氣循環技術, 讓您烤.焗.煮.炸,煎等的美味食物，比用傳統炸鍋煮食更健康，只需要少量的油甚至不需要用油！Philips Airfryer 空氣炸鍋使用高速空氣循環技術，亦較傳統炸鍋產生較少氣味，並且容易清潔、安全及符合經濟效益！

      可調校時間和溫度

      可調校時間和溫度

      本產品的內置時間掣可供預設烹調時間，最長可達 30 分鐘。自動關閉的功能包括「準備完成」的音效指示。可供完全調校的溫度控制可讓您預設最佳烹調溫度，最高可達 200 度。輕鬆享用酥脆金黃的薯條、小食、雞肉、肉食等等，而且全部都能以最適當的時間和最合適的溫度烹調，做出最可口的美食！

      Airfryer 空氣炸鍋讓您可以烤、焗、煮、炸、煎等食物

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      配備 Rapid Air 高速空氣循環技術的創新 Philips Airfryer 空氣炸鍋不但煎炸食物出色，還可以烤、焗、煮、炸、煎您喜愛的菜式，一個 Airfryer 空氣炸鍋就能煮出多種菜式。

      獨特設計，烹煮美味的低油食物

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      Philips Airfryer 空氣炸鍋的獨特設計以高速循環熱空氣烹調食物、仿傚星型坑紋的炸鍋底盤及最佳熱力設計， 讓您可以簡單、快捷及健康地煮出多種美食，無須加油。

      配件可於洗碗碟機清洗

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      可拆除的不黏底塗層外鍋和食物烹調籃可於洗碗碟機輕鬆清洗。

      大容量的炸鍋讓您煮出拿手好菜

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      高功率效能，可快速烹調

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      食譜內滿載靈感的食譜

      食譜集合烹飪專家設計的各種使用 Airfryer 烹煮低脂油炸食品的靈感，更為您展示了各種健康、快捷、方便的烤、焗、煮、炸、煎食物的方法。

      技術規格

      • 一般規格

        產品功能
        • 自動斷電裝置
        • 隔熱外殼
        • 電線儲藏格
        • 完成鈴聲
        • 溫度控制
        • 食譜及應用程式
        • 防滑膠腳
        • 專利高速空氣
        • 時間控制
        時間控制
        長達 30 分鐘

      • 技術規格

        電線長度
        0.8  米
        電源
        1425  瓦
        電壓
        230  伏
        炸籃容量
        0.8  千克
        頻率
        50/60  Hz

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長x寬x高）
        287 x 315 x 384 毫米  毫米
        產品重量
        7.0  千克

      • 設計

        顏色
        白色和薰衣草色

      • 塗裝

        機身物料
        塑膠

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

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