美味的炸薯條，含油量減少多達 80%*
Philips 獨有的 TurboStar 技術，讓您只需少量或甚至無需用油，均可炸出外脆內軟的美食。現在更配備 QuickControl 快速旋鈕，操作更加簡易。只需輕按一下即可炸出香脆美食。 查看各種好處
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美味的炸薯條，含油量減少多達 80%*
Philips 獨有的 TurboStar 技術，讓您只需少量或甚至無需用油，均可炸出外脆內軟的美食。現在更配備 QuickControl 快速旋鈕，操作更加簡易。只需輕按一下即可炸出香脆美食。 查看各種好處
Philips TurboStar 技術令所有食物處於恒常循環的熱力中，並可同步烹煮，使煎炸食物更均勻，即使食物堆疊一起也無需反轉煎炸。除了熱空氣循環外，頂部的強力直接熱力能令食物快速變得香脆、金黃可口。「外脆內軟」
Philips 健康空氣炸鍋的 QuickClean 快速清洗炸籃包括一個可拆式的不黏底塗層網底，令清洗更快捷容易。可拆式的不黏底塗層網底及食物炸籃更適用於洗碗碟機，方便清潔。與普通電炸鍋比較，Philips 健康空氣炸鍋的 TurboStar 技術能令您和家中不再沾滿油煙味。
Philips 健康空氣炸鍋的免費應用程式，提供多款美食食譜及易於跟從的逐步烹飪指示，可為特別場合準備快捷、健康的小食，或為餐膳找到靈感。
Philips 健康空氣炸鍋可立即使用。由開始至完成整個烹調過程都非常快捷，就是此項優勢令人樂於每日使用。
預設設定烹調最受歡迎菜式功能讓您可按一下便可烹調。可預設設定烹調雪藏薯條、肉類、魚及雞脾，您定會喜歡它簡單易用。
獨有的 TurboStar 技術讓熱空氣在整個內鍋不斷循環，讓整個隔油籃的熱力更平均。「TurboStar 可達至最高空氣循環，令烹煮的食物 50% 更均勻」
健康空氣炸鍋為您的廚房精心設計，讓您可節省枱面的空間，並可烹調大量食物（800 克炸薯條）。
全新的 QuickControl 快速控制旋鈕是健康空氣炸鍋的主要控制器。只需將旋鈕轉至合適溫度，然後按一下。再次轉動以設定時間，再按一下便可開始烹調。
獨有的 Philips TurboStar 能快速產生熱空氣循環，讓您只需少量油或無需用油均可炸出香脆美食。Philips 健康空氣炸鍋比傳統炸鍋產生更少油煙味，而且容易清洗、安全，每日使用經濟實惠！
Philips 的全新 EasyClick 手柄助您互換適合的配件，讓您每天煮出美味的主菜，使用後更可易於存放。
配備 TurboStar 技術的創新 Philips 健康空氣炸鍋不但煎炸食物出色，還可以烤、焗甚至燒出您喜愛的菜式，一個炸鍋就能煮出多種菜式。
使用煎盤配件烹調您喜愛的菜式，適合烤魚、肉、菜及其他食物，而且輕鬆、快捷及更健康。
配件
一般規格
服務
持續性
技術規格
重量與尺寸
設計
塗裝