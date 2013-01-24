90 秒清洗容易 - QuickClean 快速清洗炸籃配備不黏底塗層網底

Philips 健康空氣炸鍋的 QuickClean 快速清洗炸籃包括一個可拆式的不黏底塗層網底，令清洗更快捷容易。可拆式的不黏底塗層網底及食物炸籃更適用於洗碗碟機，方便清潔。與普通電炸鍋比較，Philips 健康空氣炸鍋的 TurboStar 技術能令您和家中不再沾滿油煙味。