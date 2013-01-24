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Avance Collection

健康空氣炸鍋

HD9643/11
為本產品尋找支援
  • 美味的炸薯條，含油量減少多達 80%* 美味的炸薯條，含油量減少多達 80%* 美味的炸薯條，含油量減少多達 80%*
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    Avance Collection 健康空氣炸鍋

    HD9643/11
    為本產品尋找支援

    美味的炸薯條，含油量減少多達 80%*

    Philips 獨有的 TurboStar 技術，讓您只需少量或甚至無需用油，均可炸出外脆內軟的美食。現在更配備 QuickControl 快速旋鈕，操作更加簡易。只需輕按一下即可炸出香脆美食。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,898.00
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      TurboStar 技術為您煮出完美的香脆食品

      • TurboStar
      • 快速清洗
      • 不黏底表面
      • 黑色，1425 瓦，0.8 千克
      美味佳餚：食物外脆內軟

      美味佳餚：食物外脆內軟

      Philips TurboStar 技術令所有食物處於恒常循環的熱力中，並可同步烹煮，使煎炸食物更均勻，即使食物堆疊一起也無需反轉煎炸。除了熱空氣循環外，頂部的強力直接熱力能令食物快速變得香脆、金黃可口。「外脆內軟」

      90 秒清洗容易 - QuickClean 快速清洗炸籃配備不黏底塗層網底

      90 秒清洗容易 - QuickClean 快速清洗炸籃配備不黏底塗層網底

      Philips 健康空氣炸鍋的 QuickClean 快速清洗炸籃包括一個可拆式的不黏底塗層網底，令清洗更快捷容易。可拆式的不黏底塗層網底及食物炸籃更適用於洗碗碟機，方便清潔。與普通電炸鍋比較，Philips 健康空氣炸鍋的 TurboStar 技術能令您和家中不再沾滿油煙味。

      包括 200 多款食譜應用程式及免費食譜

      包括 200 多款食譜應用程式及免費食譜

      Philips 健康空氣炸鍋的免費應用程式，提供多款美食食譜及易於跟從的逐步烹飪指示，可為特別場合準備快捷、健康的小食，或為餐膳找到靈感。

      更快煮出美味食物：無需預熱

      更快煮出美味食物：無需預熱

      Philips 健康空氣炸鍋可立即使用。由開始至完成整個烹調過程都非常快捷，就是此項優勢令人樂於每日使用。

      4 個預設設定烹調最受歡迎的菜式

      4 個預設設定烹調最受歡迎的菜式

      預設設定烹調最受歡迎菜式功能讓您可按一下便可烹調。可預設設定烹調雪藏薯條、肉類、魚及雞脾，您定會喜歡它簡單易用。

      煎炸食物 50% 更均勻*

      煎炸食物 50% 更均勻*

      獨有的 TurboStar 技術讓熱空氣在整個內鍋不斷循環，讓整個隔油籃的熱力更平均。「TurboStar 可達至最高空氣循環，令烹煮的食物 50% 更均勻」

      0.8 千克大容量

      0.8 千克大容量

      健康空氣炸鍋為您的廚房精心設計，讓您可節省枱面的空間，並可烹調大量食物（800 克炸薯條）。

      QuickControl 快速控制旋鈕配合數碼顯示屏

      QuickControl 快速控制旋鈕配合數碼顯示屏

      全新的 QuickControl 快速控制旋鈕是健康空氣炸鍋的主要控制器。只需將旋鈕轉至合適溫度，然後按一下。再次轉動以設定時間，再按一下便可開始烹調。

      獨有的 TurboStar 技術煮出更健康的煎炸美食

      獨有的 TurboStar 技術煮出更健康的煎炸美食

      獨有的 Philips TurboStar 能快速產生熱空氣循環，讓您只需少量油或無需用油均可炸出香脆美食。Philips 健康空氣炸鍋比傳統炸鍋產生更少油煙味，而且容易清洗、安全，每日使用經濟實惠！

      EasyClick 手柄，方便更換配件

      EasyClick 手柄，方便更換配件

      Philips 的全新 EasyClick 手柄助您互換適合的配件，讓您每天煮出美味的主菜，使用後更可易於存放。

      保溫功能讓用餐時間變得更靈活

      配備 TurboStar 技術的創新 Philips 健康空氣炸鍋不但煎炸食物出色，還可以烤、焗甚至燒出您喜愛的菜式，一個炸鍋就能煮出多種菜式。

      煎盤配件煮出更多變化多端的菜式

      使用煎盤配件烹調您喜愛的菜式，適合烤魚、肉、菜及其他食物，而且輕鬆、快捷及更健康。

      技術規格

      • 配件

        隨附
        • 食譜
        • 煎盤

      • 一般規格

        預設模式
        4
        產品功能
        • 自動斷電裝置
        • 隔熱外殼
        • 防滑膠腳
        • 預設烹調功能
        • 完成鈴聲
        • 溫度控制
        • 保溫功能
        • 快速清潔
        • 食譜及應用程式
        技術
        TurboStar 技術
        時間控制
        最長 60 分鐘

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 技術規格

        電線長度
        0.8  米
        頻率
        50  Hz
        功率
        1425  瓦
        電壓
        220  伏
        炸籃容量
        0.8  千克

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長x寬x高）
        365x266x287  毫米
        產品重量
        5.5  千克

      • 設計

        顏色
        黑色與銀色

      • 塗裝

        機身物料
        塑膠

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      前往客戶服務

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