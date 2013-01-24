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XXL健康空氣炸鍋

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    Premium XXL健康空氣炸鍋

    HD9654/91

    食出低脂好味道

    Philips XXL Airfryer 健康空氣炸鍋能釋出熱空氣，只需用少量油或無需用油，便可烹調您喜愛的菜式。全新脂肪脫離技術可迫出和收集食物中的脂肪，以最健康的方式為您和家人煎炸美食。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,698.00

    Premium XXL健康空氣炸鍋

    食出低脂好味道

    Philips XXL Airfryer 健康空氣炸鍋能釋出熱空氣，只需用少量油或無需用油，便可烹調您喜愛的菜式。全新脂肪脫離技術可迫出和收集食物中的脂肪，以最健康的方式為您和家人煎炸美食。 查看各種好處

    食出低脂好味道

    Philips XXL Airfryer 健康空氣炸鍋能釋出熱空氣，只需用少量油或無需用油，便可烹調您喜愛的菜式。全新脂肪脫離技術可迫出和收集食物中的脂肪，以最健康的方式為您和家人煎炸美食。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,698.00

    Premium XXL健康空氣炸鍋

    食出低脂好味道

    Philips XXL Airfryer 健康空氣炸鍋能釋出熱空氣，只需用少量油或無需用油，便可烹調您喜愛的菜式。全新脂肪脫離技術可迫出和收集食物中的脂肪，以最健康的方式為您和家人煎炸美食。 查看各種好處

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      食出低脂好味道

      炸出香脆口感，去除食物脂肪*

      • 脂肪脫離技術
      • Rapid Air 高速空氣循環技術
      • 黑色，1.4 千克
      • + 1 件配件
      脂肪脫離技術可以分離並收集多餘的脂肪

      脂肪脫離技術可以分離並收集多餘的脂肪

      去除食物中多餘的脂肪，便可吃到更健康的菜式。Philips 健康空氣炸鍋是唯一配備脂肪脫離技術的空氣炸鍋，可以分離並收集多餘的脂肪。享用外脆內嫩的美食，味道一流且脂肪含量最低。

      XXL 家庭装可放入全雞或 1.4 公斤的薯條

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      沒錯，您可以用新的 XXL 健康空氣炸鍋烹調家庭份量的餐點。它的全尺寸容量讓準備豐富大餐變得輕而易舉。您可以烹調全雞，甚或煎炸 1.4 公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3 升大容量食物籃可烹調足夠最多 6 人享用的美食。

      保溫模式讓用餐時間變得更靈活

      保溫模式讓用餐時間變得更靈活

      使用簡便的保溫模式，方便隨時用餐。保溫模式在理想溫度下保溫食物長達 30 分鐘。

      Rapid Air 高速空氣循環技術可炮製更香脆可口的美食

      Rapid Air 高速空氣循環技術可炮製更香脆可口的美食

      Philips 的 Rapid Air 高速空氣循環技術可將氣流速度提高 7 倍，食物從而更香脆可口*。享用更健康、更美味的小吃和餐膳，食物外脆內嫩，完美無比

      比焗爐快 1.5 倍*

      比焗爐快 1.5 倍*

      Philips 健康空氣炸鍋為您帶來前所未有的更快、更方便烹調體驗。全賴即時加熱和 Rapid Airflow 高速空氣循環技術，烹調食物的速度比焗爐快 1.5 倍。最重要的是，您無需預熱健康空氣炸鍋，只需開啟便可開始烹調。

      所有可拆式配件皆可 QuickClean 快速清洗及適用於洗碗碟機

      所有可拆式配件皆可 QuickClean 快速清洗及適用於洗碗碟機

      全賴健康空氣炸鍋的 QuickClean 快速清洗炸籃，其設有可拆式不黏底網格，清洗時既輕鬆又快捷。炸籃和可拆式外鍋配備不黏底外層適用於洗碗碟機，方便清理。

      只需用少量油或無需用油

      只需用少量油或無需用油

      健康空氣炸鍋使用熱空氣烹調您喜愛的菜式，只需用少量油或無需用油，因此含油量可減少高達 90%*。享用如油炸食品的美味酥脆，而且含油量最少。

      有 5 項預設烹調程序的數碼顯示

      有 5 項預設烹調程序的數碼顯示

      數碼介面有預設烹調模程序，只要單鍵一按即可烹調冷凍薯條、肉類、鮮魚、全雞和雞腿，簡單易用。QuickControl 快速調控旋鈕可設定溫度和烹飪時間。

      煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱。

      煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱。

      您可以使用健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱美食。全賴 Philips 健康空氣炸鍋空氣對流和星形設計，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。

      隨附數百款食譜應用程式及免費食譜

      隨附數百款食譜應用程式及免費食譜

      從快速簡易的健康小食到全家享用的大餐，我們免費的食譜書有超過 30 種美味食譜，還有專業大廚分享的簡易說明。我們的 Philips 健康空氣炸鍋應用程式有許多貼士、教學，以及易學的食譜。

      可烘烤出完美烤魚、烤肉和更多其他菜式的煎盤

      利用健康空氣炸鍋專用煎盤配件的表層，發掘烘烤食物的新方式。烘烤時，多餘的油脂可以輕鬆地從鏤空的表面滴走，炮製含油量更少的美味烤製食物

      技術規格

      • 配件

        隨附
        煎盤

      • 設計和外表

        機身物料
        塑膠
        控制面板顏色
        黑色

      • 內附配件

        煎盤
        LED 顯示
        食譜
        專利高速空氣

      • 一般規格

        時間控制
        最長 60 分鐘
        溫度調控
        攝氏 40 - 200 度
        預設烹調功能
        隔熱外殼
        電線儲藏格
        適用於洗碗碟機
        自動斷電裝置
        電線儲藏格
        完成鈴聲
        開/關掣
        電源顯示燈
        產品功能
        • 自動斷電裝置
        • 電線儲藏格
        • 數碼輕觸式屏幕
        • 適用於洗碗碟機
        • 完成鈴聲
        • 溫度調控
        • 保溫功能
        • 食譜及應用程式
        • 預設程式
        • QuickClean 快速清洗炸籃
        • 先進高速加熱
        技術
        脂肪脫離技術

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 技術規格

        電源
        2225  瓦
        程式
        5 個預設
        保溫按鈕
        即時開啟/無需預熱
        預設按鈕
        儲存您的烹調設定
        板面
        數碼
        Rapid Air 高速空氣循環技術
        脂肪脫離技術
        食物籃容量
        • 1.4 千克
        • 800 克薯條
        食物籃容量
        1.4  千克

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長x寬x高）
        433x321x315  毫米
        產品重量
        7.99  千克

      • 設計

        顏色
        黑色

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            • *與平底 Philips Viva 健康空氣炸鍋的空氣流動速度比較，Rapid Air 高速空氣循環技術將炸籃的氣流速度提高 7 倍
            • *與使用傳統 Philips 電炸鍋炸的新鮮薯條比較

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