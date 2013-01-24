製作您最愛的食譜配件

憑藉此特別的 Philips Airfryer 烤焗配件 HD9925/00，您可製作您最愛的食譜。以快速及健康的方式烤焗美味的蛋糕、麵包、奶油烤菜、雜錦烘餅等食物！ 查看各種好處