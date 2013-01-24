300 瓦紅外線鹵素燈管

Philips InfraCare HP 3631 適用於紓緩疼痛，覆蓋範圍可達 40x30 厘米 (如雙肩及頸部、下背部、大腿、手臂)。InfraCare 採用創新的紅外線鹵素燈管技術。特別的光學隔濾技術及強勁的 300 瓦鹵素燈管，可進行局部照射 (40x30 厘米)；同時，由於紅外線熱力均勻散佈在照射區域，可提供更多舒適熱力。