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InfraCare 紅外線燈管

HP3631
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  • 有效紓緩痛楚 有效紓緩痛楚 有效紓緩痛楚
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    InfraCare 紅外線燈管

    HP3631
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    有效紓緩痛楚

    Philips InfraCare 有效減輕肌肉及關節痛楚。其 300 瓦的紅外線燈熱力十分舒適並可深入滲透肌膚，促進血液循環，為 40x30 厘米的半身部位帶來紓緩。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$938.00
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      有效紓緩痛楚

      深層滲透的紅外線熱力

      • 300 瓦
      • 局部照射
      • 數碼時間掣
      300 瓦紅外線鹵素燈管

      300 瓦紅外線鹵素燈管

      Philips InfraCare HP 3631 適用於紓緩疼痛，覆蓋範圍可達 40x30 厘米 (如雙肩及頸部、下背部、大腿、手臂)。InfraCare 採用創新的紅外線鹵素燈管技術。特別的光學隔濾技術及強勁的 300 瓦鹵素燈管，可進行局部照射 (40x30 厘米)；同時，由於紅外線熱力均勻散佈在照射區域，可提供更多舒適熱力。

      可調較角度

      可調較角度

      你可以輕易地調校紅外線燈的位置，進行 0 至 40 度的向後調校。

      設定個人照射時間的電子時間掣

      設定個人照射時間的電子時間掣

      你可以設定最適當的照射分鐘，電子時間掣會自動倒數，並於指定時間結束時提供聲響提示。

      深層滲透的紅外線熱力

      深層滲透的紅外線熱力

      紅外線經驗證能有效舒緩由肌肉酸痛及關節僵硬所引起的不適和痛楚。紅外線的熱力照射能夠深入您的皮膚，刺激血液循環及為您的肌肉保溫。肌肉經舒緩後會自動放鬆。熱力除了讓肌肉組織柔韌之外，更有助減少僵硬及令關節更靈活。

      技術規格

      • 有效紓緩痛楚

        深層滲透熱力

      • 局部範圍照射

        照射部位
        40x30  厘米
        紅外線鹵素燈管
        300  瓦

      • 方便使用

        可以調節
        0-40 度 (向後)
        防滑手柄
        方便攜帶及定位
        開/關掣

      • 技術規格

        電源
        300  瓦
        電壓
        230  伏
        頻率
        50/60  Hz
        燈泡壽命
        500  小時
        電池
        LR-54-鹼性，1.5 伏 (200 次動作壽命)
        電線長度
        200  厘米
        絕緣層
        級別 II (雙重隔濾)

      • 重量與尺寸

        產品尺寸
        20x30.9x17.2 (寬x高x深)  厘米
        産品重量
        1.4  千克
        彩盒尺寸
        28x38.6x24.5 (寬x高x深)  厘米
        彩盒重量
        1.8  千克
        A-盒內彩盒的數目
        3  件數
        外紙箱尺寸
        29x40.4x74.5 (寬x高x深)  厘米
        外紙箱重量
        5.4  千克
        歐洲貨板數量
        60  件數

      • 物流數據

        CTV 代碼
        884363101000
        原產地
        德國

      • 安全

        通過 IEC 認證
        符合 IEC 60601 和 60335

      • 照射控制

        數碼時間掣
        備有審計顯示

      • 醫療産品

        醫療器材指令
        • 2007/47/EC
        • MDD 93/42/EEC

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