有效紓緩痛楚
Philips InfraCare 有效減輕肌肉及關節痛楚。其 300 瓦的紅外線燈熱力十分舒適並可深入滲透肌膚，促進血液循環，為 40x30 厘米的半身部位帶來紓緩。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
有效紓緩痛楚
Philips InfraCare 有效減輕肌肉及關節痛楚。其 300 瓦的紅外線燈熱力十分舒適並可深入滲透肌膚，促進血液循環，為 40x30 厘米的半身部位帶來紓緩。 查看各種好處
Philips InfraCare HP 3631 適用於紓緩疼痛，覆蓋範圍可達 40x30 厘米 (如雙肩及頸部、下背部、大腿、手臂)。InfraCare 採用創新的紅外線鹵素燈管技術。特別的光學隔濾技術及強勁的 300 瓦鹵素燈管，可進行局部照射 (40x30 厘米)；同時，由於紅外線熱力均勻散佈在照射區域，可提供更多舒適熱力。
你可以輕易地調校紅外線燈的位置，進行 0 至 40 度的向後調校。
你可以設定最適當的照射分鐘，電子時間掣會自動倒數，並於指定時間結束時提供聲響提示。
紅外線經驗證能有效舒緩由肌肉酸痛及關節僵硬所引起的不適和痛楚。紅外線的熱力照射能夠深入您的皮膚，刺激血液循環及為您的肌肉保溫。肌肉經舒緩後會自動放鬆。熱力除了讓肌肉組織柔韌之外，更有助減少僵硬及令關節更靈活。
有效紓緩痛楚
局部範圍照射
方便使用
技術規格
重量與尺寸
物流數據
安全
照射控制
醫療産品